Meteorologové odvolali výstrahu, v Praze končí zákaz rozdělávání ohňů

Zákaz rozdělávání ohně platil od 29. dubna na rizikových místech jako jsou parky, lesoparky či zahradní porosty.

Nejvíce ho lidé pocítili hned následující den, kdy pořadatelé nemohli rozdělat ohně při tradičních akcích spojených s pálením čarodějnic. Vatra tak zůstala nezapálená například na Ladronce.

Za porušení zákazu hrozila pokuta až sto tisíc korun.

Pořadatelé akcí sice doufali, že meteorologové svou výstrahu zruší a skončí tak i zákaz vydaný magistrátem. Jenže to se nestalo. Některé akce pro veřejnost se tak musely obejít bez ohně, a to i v případě, že by na místě byli přítomni hasiči.

V Praze se kvůli zákazu ohňů nesměly pálit čarodějnice (30. 4. 2018)