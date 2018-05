Teplo a sucho srazily průtoky řek v Moravskoslezském kraji na desetinu

„Ostravice a Olše mají deset až dvacet procent průtoků běžných pro období přelomu dubna a května,“ informovala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Doplnila, že nižší přítoky se už projevují i na beskydských vodních nádržích Morávka, Žermanice a Těrlicko. Jejich hladiny klesají, což pro jarní období není běžné.

„V souladu s manipulačními řády bylo nutné omezit i odtok z těchto přehrad. Nádrž Šance má letos také ještě sníženou hladinu z důvodu dokončované opravy vodního díla,“ upřesnila Vlčková. Dodala, že pro přehradu Šance za celou dobu její padesátileté existence existuje jen jeden případ, kdy byl přítok vody ještě nižší, než činí jeho současná hodnota, a to přítok z roku 1974.

Tak nízké přítoky ještě nebyly

„Pokud se však podíváme na letošní období od února do dubna, nebyly v historii přehrady dosud zaznamenány tak nízké přítoky za tyto tři měsíce. I v roce 2015, tedy v roce extrémního sucha, trvaly vyšší přítoky do přehrady až do poloviny května a vlastní sucho začalo v červnu. Nejvyšším v historii díla je také průměr z ranních teplot za měsíc duben,“ uzavřela mluvčí.

I když na jesenických tocích je situace lepší a průtoky navyšuje doznívající tání, protéká jimi jen třicet až padesát procent obvyklých jarních průtoků. Díky tání po zimě jsou však nádrže Slezská Harta a Kružberk plné.

Také podle Českého hydrometeorologického ústavu se výše průtoků vodních toků v Moravskoslezském kraji pohybuje na podnormální hranici. Deště je málo už od začátku roku, za poslední měsíc srážek nepřibylo a v dalších týdnech není výhled o nic lepší.

Sucho? Stálá hrozba

„Dosavadní srážky spadlé v Moravskoslezském kraji od začátku roku 2018 jsou zejména v oblasti Beskyd pod padesáti procenty úhrnů srážek ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1961–2010, kdy to bylo většinou padesát až devadesát procent,“ řekl Roman Volný z ČHMÚ Ostrava. „Sucho je a bude reálnou hrozbou v případě, že se tento deficit v jarním a letním období nesníží,“ uvedl Volný.

Některé obce se dokonce potýkají s nedostatkem vody. V Píšti na Opavsku vysychají obecní vrty a platí mimořádná opatření. Místní lidé nesmějí pitnou vodou například mýt auta, píšťský vodojem zásobují cisterny zapůjčené Správou státních hmotných rezerv a obec řeší napojení na vodovodní síť.

Úsporná opatření v obci platí

„S Píští spolupracujeme na provizorním řešení, díky němuž se bude moci připojit na náš páteřní distribuční systém a v delším časovém horizontu se připravuje stabilní připojení obce na dodávky ze systému SmVaK Ostrava,“ sdělil mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt.

Vodou lidé šetří i ve Vrších u Fulneku, kde měli problém se suchem loni. A to i přesto, že letos je vody zatím dost.

„Od začátku roku problém se suchem nemáme, po zimě je nárůst vody trochu větší. Úsporná opatření budou ale pro obyvatele obce platit dále. Žijeme na kopci a spodní vody ubývá,“ řekla starostka Vrchů Jiřina Pešlová.

Lidé tak kvůli opatřením týkajícím se šetření například zalévají zahrádky dešťovou vodou, již chytají do sudů či nádrží.