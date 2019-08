Vaky u stromů, jiné chodníky. Města hledají, kde se dá šetřit s vodou

Například v Jihlavě cílí na úpravy hospodaření s vodou, které může ovlivnit samo město - ale i na osvětu veřejnosti či jednorázové úsporné projekty. Mezi ty patří třeba opravy chodníků speciální metodou. Pilotním projektem je rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici, která počítá se zadržováním vody v krajině.

„V jednom úseku budou srážkové vody z chodníku odvedeny do vsakovacího žlabu, který bude vyplněn hrubým kamenivem tak, aby voda nestékala ze stráně na vozovku a nekončila v kanalizaci, ale aby se zadržela a zavlažila kořeny stromů rostoucích ve svahu mezi chodníkem a silnicí. Ke konci dalšího úseku bude vytvořen malý poldr, kde se voda vsákne,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Laštovička.



I nadále pokračují Jihlavští také v projektu zavlažování stromů pomocí speciálních vaků. První třicítku jich otestovalo město loni a novinka měla úspěch.



Vaky u kořenů stromů se osvědčily, další se kupují ve velkém

Zeleň, u níž byly vaky instalovány, podle vizuálního posouzení odborníků prosperovala lépe než dřeviny, které byly zalévány klasicky. „Na základě tohoto zjištění město loni na podzim dokoupilo dalších 120 zavlažovacích vaků. Najít je lze po celé Jihlavě u mladých výsadeb dřevin z jara 2019 a z podzimu 2018,“ přiblížila Martina Gregorová z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.

Zavlažovací vaky jsou instalovány třeba u všech výsadeb v areálu nově vybudované mateřské školy Na Dolech.

A jak toto opatření vlastně funguje? Zásobní pytel na vodu má speciální systém zapínání - okolo paty kmene dřeviny jej spojí zip. Do zásobního prostoru se pak nalije voda, jež odtéká do půdy otvory na jeho dně, a to postupně, v malých dávkách.

Tato metoda se osvědčila i jinde. Nyní ji testují třeba v Okříškách na Třebíčsku. „Pořídili jsme pět vaků na zkoušku a vždy po týdnu je přemisťujeme k jednotlivým stromům. Dle našich prvních dojmů to má efekt. Zálivka je pozvolná a i úspornější. Lije-li se totiž voda přímo ke stromům, zbytečně jí část odteče vedle,“ uvedl starosta městyse Zdeněk Ryšavý s tím, že zvažují nákup dalších vaků.

Jako v Chorvatsku - zelené už jsou jen zavlažované trávníky

Sucho se projevuje i na trávnících měst. Například ve Žďáře nad Sázavou proto přistupují ke změně systému jejich údržby.



„Trávníky ve městě jsou v porovnání s minulým rokem v lepší kondici, protože jsou sečeny na vyšší výšku, než tomu bylo v předešlých letech. Porosty tak mají lepší podmínky pro další regeneraci. V některých lokalitách jsou navíc na základě projektu takzvaných květných trávníků sníženy počty sečí,“ nastínil Matěj Papáček, mluvčí žďárské radnice.

Červenec na meteorologické stanici Hubenov u Jihlavy Průměrná teplota vzduchu 17,7 °C.

Maximální teplota vzduchu 33,3 °C (naměřeno 1. července).

Minimální teplota vzduchu: 5,8 °C (naměřeno 11. července).

Měsíční úhrn srážek 72,6 mm.



Nejvyšší denní úhrn srážek 19,3 mm (naměřen 1. července).



Celkem 12 letních dnů, 3 tropické dny a 15 dní se srážkami, přičemž denní srážky nepřekročily 20 mm.

Měsíční úhrn slunečního svitu dosáhl 192,7 hodiny.

Ve třech dnech (1., 25. a 26. 7.) byly dosaženy rekordní teploty vzduchu pro jednotlivé dny.

Červenec 2019 se teplotně i srážkově blížil dlouhodobým průměrům, odchylka teploty vzduchu od normálu dosáhla 0,6 °C a podíl srážek na normálu činil 84 %. Zdroj: ČHMÚ, pobočka Brno

Počty letních sečí, a nejen na „květnatých loukách“, již několik let redukují v Jihlavě. „Od roku 2015 je pravidelně vynechávána jedna seč na území celého města. Není to však z důvodů zadržování vláhy, ale proto, že tráva kvůli nedostatku vody prostě neroste. Pomalu se dostáváme do situace, kterou známe například z Chorvatska, kde jsou v době vegetace zelené jen zavlažované trávníky,“ vysvětlila Martina Gregorová.

Města sázejí ovšem i na osvětu obyvatel. Ti však přistupují k šetření vodou různě. „Na zahradě jsme si vybudovali za nemalé peníze bazén, a v těch vedrech se přece nebudu dívat na prázdnou díru. Takže jsem ho napustil, dělají to v okolí všichni,“ vyjádřil se muž z Velkého Meziříčí, jenž si nepřál být jmenován.

Opačný přístup má zahrádkářka Jana Krejčí ze Žďáru. „Snažíme se šetřit, kde to jde. Chytáme dešťovou vodu, na zalévání používáme i slitou vodu z vaření. Nekoupeme se, jen sprchujeme, a bazén jsme letos na zahradu ani nedávali, raději jedeme k rybníku nebo na koupaliště,“ popsala mladá žena.

Voda z velkých koupališť se dosud vylévá do kanalizace

Nad šetřením s vodou se už zamýšlejí rovněž provozovatelé některých veřejných bazénů, které jsou v letních vedrech častým cílem rekreantů. Ostatně letos v červenci meteorologové zaznamenali hned několik tropických dnů a padala i teplotní maxima.



Možnosti, jak naložit s již použitou vodou, hledají třeba ve Vodním ráji a v bazénech E. Rošického v Jihlavě. „Kvůli hygienickým předpisům se musí voda v obou bazénech během provozu měnit. Dosud se vylévala do kanalizace, nyní však vedení města jedná s velkými společnostmi o jejím dalším užití,“ uvedl Vít Zeman, náměstek jihlavské primátorky pro oblast životního prostředí.

Aktuální sucho se však netýká jen měst. Kvůli již téměř vyschlým studnám musí být k 10. srpnu uzavřena třeba i táborová základna Hájenka u Brtnice na Jihlavsku, kde probíhají jihlavské městské tábory.

„V příštím týdnu doběhne aktuální táborový běh, pro nějž je zajištěna voda z cisterny a zbytek z poslední studny, s tím, že sprchování a veškerá větší hygiena bude probíhat po převozu dětí do domu dětí a mládeže. Následný běh je zrušen bez náhrady, neboť se nám nepodařilo zajistit odpovídající táborovou základnu, kam bychom mohli takhle rychle tábor přesunout,“ sdělil mluvčí jihlavského magistrátu Jaroslav Šnajdr.

„S rodiči jsme v kontaktu, pro některé děti jsme našli místo na jiném běhu, dalším jsme domluvili jiný tábor. Všem ostatním budou vráceny finanční prostředky v plné výši,“ dodal mluvčí.