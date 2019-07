Je třeba víc peněz na úpravu krajiny postižené suchem, říkají starostové

Starostové v Plzeňském kraji se domnívají, že pokud by se lány rozdělily na menší pole, voda by se ve vyprahlé krajině lépe zadržela. Chybí ale pozemkové úpravy, díky kterým by se záměry mohly realizovat. Úředníků je na pozemkovém úřadu málo a ti stávající práci nestíhají. A na pozemkové úpravy kolektivizací zničené krajiny chybí peníze.