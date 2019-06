Greenpeace nasazuje do boje s dolem námitky, lidé jich už poslali tisíce

Zatím přes tři a půl tisíce připomínek se sešlo na ministerstvu životního prostředí k plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. Důl na česko-polsko-německé hranici negativně ovlivňuje život na Hrádecku a Frýdlantsku už dnes.

V případě jeho rozšíření a těžby až do roku 2044 hrozí území v příhraničí ztráta podzemní vody a zatížení prašností a hlukem.

Hnutí Greenpeace teď proto lidem radí, jak rozšíření těžby zabránit. Povolení totiž společnosti PGE, která Turów provozuje, vyprší příští rok v dubnu a nové ještě nemá.

Firma se musí zabývat každou námitkou

„Poláci teď zpracovali dokumentaci vlivu rozšířeného dolu na životní prostředí, kterou může připomínkovat každý obyvatel České republiky. Bohužel, dokumentace je dost nedůvěryhodná. Chybí v ní třeba hluková studie a u prašnosti úplně popírají fyzikální zákony. Podle jejich závěrů se polétavý prach zastaví přesně na státní hranici a k nám se už prý nedostane. To je nesmysl,“ poukazuje Jan Rovenský z Greenpeace.

Podle něj je důležité, aby se připomínek za českou stranu sešlo co nejvíce. K tomu lidi vyzývá i Liberecký kraj, který s rozšířením těžby také nesouhlasí.

„Když co nejvíc lidí pošle za sebe připomínky, tak se PGE musí každou z nich zabývat a vypořádat se s ní. Čím víc toho bude, tím lépe. Hlavně tu máme po letech poprvé reálnou možnost do toho mluvit a zasahovat. Navíc chceme prosadit, aby veřejné projednávání o dopadech rozšíření dolu na okolí proběhlo i v Čechách a ne jen v Polsku,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Na webových stránkách Greenpeace mohou zájemci vyplnit jednoduchý formulář, připomínka pak přijde rovnou na ministerstvo životního prostředí. Přeložený text polské dokumentace visí na úřední desce kraje.

„Další možností jak to celé zastavit nebo ztížit, je politické vyjednávání naší vlády, žaloba k soudnímu dvoru EU nebo také občanskoprávní spory. Tuto možnost teď prověřujeme s advokáty. Každý má totiž nějaká vlastnická práva a pokud má někdo na zahradě studnu a kvůli dolu by v ní přišel o vodu, tak může dát návrh na předběžné opatření k soudu. Mohlo by to pak celý záměr rozšíření zdržet,“ uvedl Rovenský.

Kraj chce počkat na geology

Připomínky lze k dokumentaci posílat do 8. června. Liberecký kraj už ale požádal o možnost prodloužení o jeden měsíc.

„Česká geologická služba zpracovává ještě dokumenty, které mohou být z pohledu dopadů rozšíření těžby zásadní zejména pro Frýdlantsko. Jde hlavně o hydrogeologickou studii, z níž polská dokumentace použila jen minimum dat. Její závěry tak nejsou právě důvěryhodné. Hrozbu ztráty podzemní vody na české straně Poláci bagatelizují,“ řekl Půta.

Na polské straně se proti další těžbě hnědého uhlí staví hlavně sdružení Rozwój tak, odkrywki nie (Rozvoj ano, doly ne). Jejich cílem je zastavit všechny polské uhelné doly.

„Pracujeme na tom, aby se zastavilo financování dolů a jejich pojištění. Těžba je drahá, a tak si doly berou půjčky od bank. Aby je dostaly, musí být doly pojištěné. Teď se podařilo přesvědčit pojišťovnu Generalli, která pojišťovala důl Turów i nový blok elektrárny, aby jim vypověděla smlouvu. Ted už jsou v Polsku jen dvě pojišťovny, které by to mohly udělat nebo by se PGE musela obrátit na Čínu. Což by pro ně bylo dražší a nevýhodné, ale i to ten proces může pozastavit,“ sdělila předseda sdružení Tomasz Waśniewski.