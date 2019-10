David Stypka bojuje s rakovinou slinivky. Těším se na koncerty, vzkázal

„Od srpna jsem tady nebyl a dlouho jsem nevěděl, jak se sem vrátit. Bylo to (a pořád je) nejintenzivnější období v mém životě. Potřeboval jsem klid a popravdě jsem ani nevěděl, co sem napsat. Ale už bylo toho mlčení dost (a taky už se těším na koncerty). Vezmu to hopem, ať to máme rychle za sebou. V létě jsem si po vleklé anabázi intuitivně vyřval CT vyšetření, našli mi nádor na slinivce, ten lékaři skvěle odoperovali, teď mě čeká bezmála půl roku chemoterapie,“ napsal čtyřicetiletý David Stypka ve středu pozdě večer na svém osobním facebookovém profilu i na stránce kapely David Stypka & Bandjeez.



Tam se přitom zpěvák, kytarista, skladatel i textař ozval fanouškům naposledy 8. srpna, kdy oznámil, že musí na operaci.

„Některé zprávy se píšou samy, některé hůř. Čeká mě neodkladná operace a musíme proto zrušit některé srpnové a zářijové koncerty. Omlouvám se především všem pořadatelům, ale i těm, kdo se na koncerty chystali a těšili - stejně jako my. Zároveň vám děkuji za pochopení a podporu,“ uvedl tehdy hudebník.

K současné situaci podotkl, že ačkoli se u téhle nemoci „blbě odhaduje vývoj,“ cítí se dobře a chystá se koncertovat.

„Chemo zvládám lépe, než jsem očekával (i když je to vpravdě smrtící koktejl). Mám ohromné štěstí na lidi kolem sebe a jsem v dobrých rukách po všech stránkách, na mnoha úrovních. Čekali jsme opatrně, jak se všechno vyvrbí, jak to budu zvládat, abychom mohli zodpovědně říct, jak to bude s naplánovanými koncerty. S velkou radostí a drobnou úlevou teď můžu říct, že odehrajeme všechny naplánované koncerty,“ dodal David Stypka a přidal seznam sedmi koncertů, které jej čekají do konce letošního roku.

První už 7. listopadu v bratislavském Majestic Music Clubu, kde vystoupí s kapelou Korben Dallas, poslední 21. prosince, kde David Stypka & Bandjeez zahrají ve frýdecko-místeckém hudebním klubu Stoun.

Lidé zpěvákovi vyjadřují podporu

Na zpěvákovu otevřenou zpověď okamžitě reagovaly stovky jeho přátel i fanoušků. Jen během první hodiny přibylo pod Stypkovým příspěvkem na osobním profilu na 150 komentářů od lidí, kteří mu vyjadřovali podporu.

„Davide, kamaráde, drž se. Myslím na Tebe intenzivně od doby, kdy jsi oznámil, že narychlo rušíš koncerty... Držím pěsti, ať se co nejrychleji uzdravíš. Těším se na naše další setkání, až se na mě usměješ, až na mě před svým vystoupením na uvítanou zamáváš a půjdeš mě pozdravit. Tvoje muzika je jako životabudič, vlévá mi krev a energii do žil. Teď předávám kus té energie zase já Tobě. Hodně zdraví a hodně sil,“ popřála mu například Martina Karásková.

David Stypka získal loni v březnu Cenu Anděl za rok 2017 v kategorii Sólový interpret roku. Písničkář se svou kapelou Bandjeez byl ve stejném roce nominován ještě i v kategoriích Album roku a Skladba roku – za duet s Ewou Farnou, jejichž společná píseň Dobré ráno, milá se stala hitem. Za tu loni získal ocenění v anketě Žebřík i Cenu Jantar - obě za rok 2017. V obou projektech navíc posbíral i další ocenění společně s kapelou Bandjeez.