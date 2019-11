Hradečtí studenti natočili drama V zajetí sítě, pronikli s ním do kin

Ambiciózní novinářka vyšetřující záhadné mizení dívek, stopy vedoucí k podnikatelské smetánce, zkorumpovaná policie. Taková je zápletka nového filmu V zajetí sítě, který měl premiéru v půli října ve Dvoře Králové.

Nafilmoval ho letos více než dvacetičlenný tým v rekordně krátkém čase, stačilo pouhých 16 dnů. První klapka padla začátkem června.

S nápadem natočit celovečerní hraný film v rámci odborné praxe před rokem přišli Matěj Danielčík a Matěj Krátký, studenti multimediálního oboru na soukromé Hotelové škole v Hradci Králové. Role producenta se ujal pedagog odborných předmětů Roman Florian.

„Se spolužákem jsme chtěli udělat větší projekt, do kterého bychom se mohli zapojit v roli kameramana a režiséra. Původně to měl být krátkometrážní snímek, po zapojení pana učitele jsme z toho měli možnost udělat celovečerní studentský film. Téma vzniklo tak, že jsme postupně nadhazovali myšlenky, co bychom mohli udělat,“ přiznal režisér Matěj Krátký.



Výchozím motivem je nebezpečí sociálních sítí, které mafiáni při únosech mladých dívek zneužívají.

Scénář napsal absolvent brněnské JAMU Dominik Macháček z Náchoda, který si ve filmu také zahrál. Postupně se zrodil produkční tým sestavený z více než dvaceti studentů ze všech ročníků hradecké střední školy.

„Vznikl úžasný tým, každý přesně věděl, co má dělat. Na to, že to nikdy nedělali, se toho zhostili profesionálně. Jsou tam samozřejmě chybičky, ale vznikl plnohodnotný celovečerní film,“ řekl s uznáním Roman Florian.

Celý snímek vznikal ve Dvoře Králové nad Labem. Je zároveň reklamou na druhé největší město trutnovského okresu. Natáčelo se nejen v centru Dvora, ale také v areálu zoologické zahrady nebo v několika místních továrnách.

Zákoutí Josefova evokují ruské prostředí

Scény odehrávající se v Rusku, kam byla novinářka vyšetřující mizení dívek unesena, vznikaly v nedalekém Josefově. V hlavních rolích se objevili dvorský moderátor Josef Mádle nebo písničkář a výtvarník Filip Pýcha. Hlavní ženskou roli investigativní žurnalistky ztvárnila Romana Jungová.



„Byl to velice příjemný zážitek. Tušil jsem, že se při natáčení filmu hodně čeká, a to se potvrdilo. Štáb nás vedl velice dobře a působilo to velmi profesionálně. Výsledek je vysoko nad má očekávání. Myslím si, že se to opravdu povedlo, příběh má spád,“ chválí také Filip Pýcha, pro kterého byla role ve studentském snímku - stejně jako pro většinu účinkujících - úplně první filmovou zkušeností.

Ruského majitele nevěstince si zahrál podnikatel David Mrázek, epizodní role vystřihly dvorská místostarostka Alexandra Jiřičková nebo mluvčí radnice Miroslava Kameníková.

Obrovským úspěchem je, že výtvor hradeckých studentů zařadila do svých programů kina. V současnosti je potvrzeno přes třicet projekcí po celé republice, především v menších kinosálech. V zajetí sítě uvedou například v Krnově, Strakonicích, Lipníku nad Bečvou, Kyjově nebo v Kynšperku nad Ohří.

„Distribuci si děláme sami. Poslali jsme trailer, který se líbil i Unii filmových distributorů, a už se to rozjelo. V kinech bychom to rádi udrželi až do konce srpna příštího roku, protože se rozjíždí spousta letních kin, pro která je tento snímek zajímavý. Film budeme nabízet také televizím,“ prozradil Florian.