Studenti oživili muže, jehož ostatní míjeli. Od záchranářů dostali cenu

„Když ho kluci obrátili, bylo to hrozné. Měl po straně promáčklou lebku, nos skoro neměl. Ten pohled byl strašný,“ líčí jedna z nich, studentka Vendula Kolenová.

„Viděli jsme, že bezvládně leží na schodech poblíž zastávky u arény a přestává dýchat. Vendula ho štípla do ucha, jestli reaguje, ale nic. Byl v bezvědomí,“ přidává se další ze čtveřice patnáctiletých studentů Jakub Hudák. Ostatní hned volali záchranku.

„Museli jsme provést masáž srdce. On se o ni pokoušel nějaký muž, který šel s tím pánem, ale dělal to špatně. Místo na střed hrudníku mu tlačil někam na břicho. Tak jsme začali masáž srdce sami. Museli jsme se střídat, je to strašná fuška. Operátorka ze záchranky nám do telefonu počítala, museli jsme chytit to správné tempo masáže,“ popisuje další ze čtveřice Šimon Machač.

Posledním studentem, díky kterému těžce zraněný muž přežil, je Jonáš Rais. Všichni čtyři studují na střední škole v Liberci Kateřinkách. Zatímco Vendula si vybrala obor Fashion Design, kluci studují prvním rokem obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel. Z poskytování první pomoci je tak čeká ve čvrťáku i maturita.

Dospělí se u muže vůbec nezastavili

„Nejhorší zážitek jsme měli z toho, že kolem nás procházeli dospělí a vůbec se nezastavili, ani se nezeptali, jestli nepotřebujeme pomoci. Přitom tomu pánovi šlo skutečně o život. Dost jsme to potom řešili. Pro nás to byla samozřejmost. Proto nechápu, jak to někoho může nechat chladným,“ dodal Jonáš.

Postoj studentů proto ocenili i profesionálové ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Čtveřice kamarádů je první, která od nich obdržela zbrusu novou cenu Zachránil jsem lidský život.

„Mohou být na sebe opravdu pyšní. Často se setkáváme s tím, že nám někdo volá, že kouká na nějakou nehodu, ale nechce se mu jít přímo pomoci. Lidi se na neštěstí koukají z okna nebo nám volají, že projeli kolem, ale nenapadne je zastavit a jít na pomoc. Setkal jsem se i s tím, že pán odmítl dát zachraňujícím obvazy ze své autolékárničky, protože ji má prý novou a nechce si věci do ní dokupovat. O to víc je třeba vyzdvihnout to, co studenti z Kateřinek udělali. Pánovi skutečně zachránili život. U těžce zraněných v bezvědomí a se zástavou dechu totiž nejde o minuty, ale často o vteřiny,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.

Duchapřítomnosti svých studentů si cení i ředitel školy v Kateřinkách Václav Tichý.

„Mě hlavně těší, že naši studenti patří opakovaně k těm, kteří pomáhají. Už jsme jich oceňovali několik. Pomáhali zachránit tonoucí děti v moři a v aquaparku, muže s popáleninami při požáru a podobně. Ukazuje to, že naši práci děláme dobře a že co se ve škole při zdravovědě naučí, umí skutečně v reálu použít a zachránit lidský život,“ řekl.

Podle něj navíc zájem o studium oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatel stoupá, škola proto bude od příštího září rozšiřovat počet tříd.