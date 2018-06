AUDIO: K mimozemšťanům dvanáct let poputuje i skladba ze Zlína

„Chtěl jsem nastínit, jak u nás hudba zní. Upozornit na to, že taková hudba tady na Zemi existuje. Neměl jsem v hlavě nějaký vzkaz,“ konstatoval Darko Keteleš, student zlínské Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, která sídlí na kudlovských ateliérech.

Jeho krátká elektronická skladba soutěžila s dalšími 400 z celého světa. Otevřenou soutěž vyhlásili pořadatelé Festivalu hudby, technologií a tvořivosti Sonar v Barceloně.

Z velkého množství vybrala porota pouze tři. Kromě českého studenta uspěli autoři ze Španělska a Ukrajiny.

„Na webové stránky jsem narazil asi pět měsíců před uzávěrkou a pak jsem si na to vzpomněl až den před koncem. Tak jsem vybral jednu svou skladbu z asi tří set, které mám v zásobě. Dokončil jsem ji, trochu upravil a poslal,“ vysvětlil.

„Snažil jsem se vytvořit něco, co zní vesmírně, vycházel jsem z elektronické hudby sedmdesátých let,“ doplnil.

Skladby mají být v cíli v roce 2030

Dohromady by k planetě obíhající kolem Luytenovy hvězdy v souhvězdí Malého psa mělo postupně doputovat 38 melodií, které vytvořili většinou účastníci zmíněného festivalu.

Organizátorům s tím pomáhá Katalánský institut kosmických studií a americká nezisková organizace METI. Ta posílá mimozemským civilizacím zakódovaná poselství přes velkou anténu v Norsku.

Mimo melodie neznámých autorů by si mimozemšťané mohli poslechnout skladbu francouzského autora a průkopníka elektronické hudby Jeana-Michela Jarrea.

Pořadatelé počítají s tím, že do cíle dorazí skladby za dvanáct let, tedy v roce 2030.

„To mi bude třicet let. Už to mám zapsané v kalendáři, abych náhodou nezapomněl, že v té době by mohla naši hudbu poslouchat jiná civilizace,“ svěřil se Keteleš.

Třetím rokem studuje multimediální tvorbu, mimo jiné filmový střih, psaní scénářů nebo fotografii. V budoucnu by se ale chtěl věnovat hlavně filmovému zvuku.