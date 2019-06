Student z Karlovarska oslnil na soutěži v Pekingu svým chytrým měřením

Vladimír Veselý absolvoval v Ostrově obor elektrotechnika a nyní se chystá od října zasednout do posluchárny Vysokého učení technického v Brně.

„Současnost přeje chytrým věcem. Chytré telefony, hodinky, lednice, pračky a bůhví, co ještě. Řekl jsem si tedy, proč nemít chytrou stanici, která dokáže změřit hodnotu oxidu uhličitého, teplotu a vlhkost v místnosti, k jejímž datům bych se mohl dostat z kteréhokoliv místa přes počítač či jiné chytré zařízení,“ popsal impuls k jejímu vytvoření Vladimír Veselý.

Zařízení, na němž pracoval se spolužákem Matyášem Hlivákem, není samoúčelné. V praxi by se dalo dost dobře využít. Už jen proto, že několik zkušebních měření prokázalo, že v pokusné místnosti hladina CO 2 překračovala normované hodnoty. „Tento problém je nedoceněný,“ domnívá se autor projektu.

Oxid uhličitý má totiž od určité koncentrace nepříznivé účinky na lidský organismus. Při půlprocentní koncentraci už způsobuje nepříjemné pocity a bolesti hlavy. Pokud jeho množství v místnosti překročí pět procent, začne mít plyn vliv na centrální nervovou soustavu a dýchací centrum.

Podle Vladimíra Veselého lze jeho zařízení například propojit s klimatizační jednotkou, která by dokázala hladinu oxidu uhličitého držet na základě dat z měření na konstantní a bezpečné úrovni. „To by bylo výhodné například v kancelářských prostorech,“ naznačil využití v praxi autor mezinárodně úspěšného projektu.

Vladimír Veselý by ocenil, kdyby se jím navrženou měřicí stanici podařilo uvést do praxe. Chce na tom ostatně do budoucna pracovat. „Přesnější plán ale zatím nemám. Stejně jako čas a peníze,“ posteskl si.

Pomohla by spolupráce s IBM

Předností a svým způsobem i prokletím projektu je totiž jeho chytrost. „Zatím se mi na internetu nepodařilo najít službu, kterou by bylo možné využít,“ vysvětlil student. Řešením by mohla být spolupráce se společností IBM.

„Ta má totiž pro potřeby průmyslu svůj IBM cloud. Ten by byl ideální, což ostatně prokázal i zkušební provoz zařízení na síti, při němž jsme právě tuto službu využili. Vše je ovšem o penězích,“ doplnil Veselý.

Účast v mezinárodním finále středoškolské odborné soutěže považuje za skvělou zkušenost. „Atmosféra soutěže byla vynikající. Navázali jsme nová přátelství, porovnávali úroveň a nápaditost svých prací s ostatními projekty. Je jen škoda, že nebylo více času na rozhovory s porotci, ale tak to na velkých soutěžích asi bývá,“ dodal úspěšný student ostrovské průmyslovky.