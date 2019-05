Obžalovaní v kauze pádu mostu ve Studénce se přeli se znalkyní o milimetry

Obhajovala svůj doplněk posudku, ve kterém se snažila vysvětlit, proč 8. srpna 2008 spadl opravovaný most před rychlík, v němž po srážce zemřelo osm lidí a 95 cestujících utrpělo zranění.

Kolik váží jeden posuvný vozík? O kolik milimetrů se zvedla jeřábová dráha? A proč se zvedala postupně, a ne synchronně? To jsou jen tři otázky z velkého množství, které zejména jeden z obhájců obžalovaných techniků Pošvářové kladl.

Panovaly i neshody, zda vůbec může být doplněk Pošvářové brán u soudu jako nějaký důkaz.

„Za třicet let své praxe jsem se s takovým typem posudku nesetkal. Není v písemné podobě, není doložen nálezem ani výpočty. Pochybuji, že se tímto vyšší soudy vůbec zabývaly,“ konstatoval právník Radek Ondruš, který zastupuje firmu Bögl a Krýsl, která měla na starosti zasouvání mostní konstrukce.

„Posudek je jen vydedukován z intuicí, zkušeností a pocitů paní znalkyně,“ dodal Ondruš.

Pošvářová přiznala, že zjistit, co bylo rozhodujícím impulzem pro zřícení mostní konstrukce, je velmi náročné.

„Jistě je spravedlivé, že obžalovaní mohou i prostřednictvím svých obhájců rozporovat znalecké posudky, problém je jen ten, že nevypovídají,“ podotkla.

Kromě výpovědí pracovníků, kteří na mostě pracovali, i jejich nadřízených by znalkyně potřebovala technologické předpisy montáže. Pak by mohla určit, co bylo děláno v rozporu s tímto předpisem.

„Když se však úplně ve všem mlčí, tak se znalec dostává do argumentačních potíží,“ doplnila.

Nechápu, proč nezasáhl stavební dozor, řekla znalkyně

Přesto je Pošvářová přesvědčena o tom, že se příčině pádu přiblížila. „Úplné pravdy, co se tam v kritické dny dělo, se však asi nedobereme nikdy,“ konstatovala znalkyně, která rovněž stanovuje pracovní postupy i normy pro dopravní stavby.

„Jsem přesvědčená, že se ve Studénce s mostní konstrukcí prováděly nestandardní manipulace. Je hrozné, co se tam dělo, a nechápu, proč nezasáhl stavební dozor,“ řekla.

Přiznala, že nikdy neřešila složitější případ. „A hlavně si myslím, že vzhledem k velkým tragickým následkům nemá Studénka obdoby v historii mostního stavitelství,“ dodala.

Kdy soudní projednávání případu skončí, zatím není jasné. Soudce Jaromír Pšenica na konci středečního líčení stanovil termín dalšího jednání na konec srpna, tedy již po uplynutí jedenácti let od tragédie.

Okresní soud vyřkl rozsudek už předloni v prosinci. Soudce tehdy řekl, že se všech deset obžalovaných zprošťuje obžaloby, protože se nepodařilo prokázat, že by právě oni mohli za pád mostu.

Jenže po odvolání státního zástupce Krajský soud v Ostravě vrátil případ k doplnění. Po rozsudku lze očekávat další odvolání některé ze stran soudní pře.