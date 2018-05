Připomínají stojan pro supa. Jihlava skácí tři lípy u morového sloupu

O tom, že je zdravotní stav osmi staletých lip kolem morového sloupu na Masarykově náměstí v Jihlavě špatný, se ví delší dobu. Nejrůznější zdravotní ořezy, speciální ošetření půdy pneumatickým rýčem, které jim prodloužilo životnost o deset let, a další dendrologické zásahy hrazené magistrátem však už nepomáhají.

Stav tří stromů je dokonce tak špatný, že odbor životního prostředí jihlavského magistrátu podal nedávno žádost o jejich odstranění. Rozhodnutí však zatím ještě nepadlo.

„Jedná se o lípy ve velmi špatném, téměř havarijním stavu. Drží pohromadě snad jen díky celoročně zavěšeným vánočním světýlkům a ta jim mimochodem také neprospívají. Když se pod stromy postavíte, tak vidíte jednu suchou větev za druhou. Jedna z těch lip vypadá už spíš jako stojan pro supa,“ říká s trochou nadsázky vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Lípy, o nichž se rozhoduje, jsou viditelné při pohledu od bývalé prodejny Baťa. Jedná se o jednu lípu zelenou a dvě lípy srdčité. Trápí je infekce, poškozená báze a celkově snížená vitalita. Možnost zlepšení jejich zdravotního stavu je podle odborníků je málo pravděpodobná.

Na rozpáleném náměstí v centru města se stromům nedaří. Úplně nejhorší je však podle Ruschkové dlouhodobé ničení dřevin agresivní psí močí.

„Venčit se tam chodí zkrátka psi z celého centra města. Psí moč je pro stromy to nejhorší. Snad jenom totální herbicid by mohl být horší,“ připomíná.

Co bude s ostatními stromy kolem sloupu, se uvidí v září

A dodává, že ani udupaná půda od lidí stromům nesvědčí. „V minulosti jsme pod stromy dokonce vysázeli kytky, aby lidé pochopili, že se tam nechodí. Do dvou měsíců byly zdupané.“

Souhlasné stanovisko s pokácením tří lip vydal podle mluvčí památkářů Ilony Ampapové i Národní památkový ústav (pracoviště v Telči).

Pokud bude souhlasit i magistrát, přijde na řadu kácení - ale nejdříve po Vánocích.

Co bude se zbývajícími lipami, je zatím ve hvězdách. Rozhodnutí by mělo padnout v září. To už bude znám vítěz architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí. Ten jasně udá směr toho, jak se naloží se zelení, i to, zda například mariánský (morový) sloup bude bez stromů.

Tendencí památkářů je nechat sloup odhalený. Kolem mariánského sloupu, postaveného v letech 1686 až 1691, se totiž v minulosti žádné dřeviny nenacházely. Lípy zde obyvatelé Jihlavy vysadili až po roce 1900.

„Zbývající lípy kácet nebudeme, rozhodně ne do doby, než za ně budeme mít vysazenou funkční náhradu,“ ujišťuje Ruschková.

Její představou bylo už před deseti lety vysadit kolem morového sloupu nový rondel stromů nebo jiný rastr zeleně jinde na náměstí tak, aby nové lípy rostly v době, kdy se ty staré pokácejí. „Bohužel nám to nebylo dovoleno s tím, že musíme počkat na celkovou novou koncepci náměstí. Podle toho budeme postupovat dál,“ dodala Ruschková.