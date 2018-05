Místo náhrobku bude smrk. Hradec chce stromový hřbitov jako v Německu

Je to možnost do budoucna. Část lesa by po modernizaci Lesního hřbitova v Malšovicích byla vyhrazena právě tomuto způsobu pohřbívání.

S nápadem přišli lesníci sousedních městských lesů. Podobný hřbitov totiž viděli při exkurzi v německém Sasku.

„My jsme to viděli nedaleko Drážďan a je to řidší les s cestičkami, každý strom má číslo a lidé se k tomu stromu mohou nechat pohřbít. Je to úplně bezúdržbové. Majitel o tom dokonce mluví jako o rekreačním využití lesa, Určeno je to i pro lidi, kteří se z různých důvodů nemohou o hrob starat. Vrtákem se udělá v zemi díra a do ní se uloží rozložitelná urna,“ popisuje německou praxi ředitel městských lesů Milan Zerzán.

I po ekonomické stránce podle něj funguje hřbitov nazvaný „Les věčného klidu, míru a pokoje“ dobře. Podobný hřbitov nazvaný „Les vzpomínek“ už ale také funguje v pražských Ďáblicích.

Hradecký stromový hřbitov by měl vzniknout na okraji městských lesů ve východní části Lesního hřbitova. Magistrát připravuje jeho modernizaci a právě stromový hřbitov by měl být jednou z možností.

„Budou tam rozptylové loučky a část lesa chceme vyhradit tomuto způsobu pohřbívání. Les by dostal lehkou parkovou úpravu. Předpokládáme, že by se popel zesnulých sypal přímo ke kořenům stromů. Ty pak budou označené. Teď architekt maluje projekt na modernizaci hřbitova,“ vysvětluje náměstek ředitele hradeckých Technických služeb pro pohřbívání Daniel Jeřábek.

„Máme nedostatek hrobových míst, tohle by pomohlo. Samozřejmě je potřeba to vyhodnotit, je třeba zjistit, zda by o to byl zájem, ale zkušenosti odjinud ukazují, že by si stromový hřbitov své klienty našel,“ zamýšlí se náměstkyně hradeckého primátora pro správu majetku Romana Liškova (HDK).