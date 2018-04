Vichřice motorových pil položila stovky stromů. Vánoční smrk jí odolal

I když vedení města upozorňovalo na revitalizaci zeleně s předstihem, představilo projekt veřejně na úřadě a udělalo i komentované setkání s projektantem přímo v dotčených lokalitách, stejně se nevyhnulo kritickým připomínkám.



Kde se kácelo Park u hřbitova v Jamské ulici a okolí Horního rybníka

Hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice

Sídliště Pod Vodojemem - od Štursovy ulice po bytový dům v Jamborově ulici

Park u 5. ZŠ a lokalita Haškova

Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup k podniku od Strojírenské ulice

Neumannova ulice - sídliště

„Ohlasy od lidí jsou tak padesát na padesát. Někteří by káceli ještě více, někteří samozřejmě zase méně,“ říká starosta Zdeněk Navrátil. „Kdo se podívá, řada stromů měla vyhnilé středy,“ hájí kácení.

Autor projektu, zahradní architekt a dendrolog Josef Souček, hodnotil zdravotní stav dřevin, jejich estetický význam i provozní bezpečnost. „Loňské vichřice nás jen utvrdily v tom, že není nač čekat. Nejde tu o pouhé zkrášlování okolí, ale důležitou roli hraje i bezpečnost našich občanů,“ zmínil už dříve starosta. Nově vybrané dřeviny by měly být navíc typově vhodnější pro alergiky.

Firma Kavyl, která zakázku vysoutěžila za 5,3 milionu korun (radnice získala šedesátiprocentní dotaci - pozn. redakce), měla podle harmonogramu dokončit kácení do 31. března. „Spolupráce s firmou je dobrá, snaží se hned místa po kácení vyčistit a upravit,“ oceňuje Navrátil.

Na havarijní stav kaštanové aleje upozorňovali radnici obyvatelé

Na velké změny si zvykají hlavně lidé v Novoměstské a Jamské ulici. Tamní parčík před vstupem na starý žďárský hřbitov hodně prořídl. Podle projektu zmizelo v okolí 80 kusů dřevin, dalších 37 se dočkalo nebo dočká odborného ošetření, k nim přibude 102 kusů nových stromů a keřů.

Na první pohled se park změnil kvůli vykácení celé kaštanové aleje. „Hlavně tyto stromy byly nebezpečné, radnici jsme na jejich stav upozorňovali už několikrát, byly v havarijním stavu,“ míní Jaromír Dolanský z Jamské ulice. „Bude to změna k lepšímu,“ věří. Počítá se zde s výsadbou nových jírovců.

Lidem ze sídliště U Průmyslové školy se naopak podařilo zachránit vánoční strom u křižovatky ulic Bratří Čapků, Vančurovy a Wolkerovy. „Smrk, na kterém je umístěno vánoční osvětlení a o Vánocích je rozsvěcován, nebude pokácen. Byl z plánu na obnovu zeleně účelně vyčleněn,“ vysvětlila na webu města úřednice Eva Křesťanová.

Obyvatelé města se zajímají také o cenu, za jakou město dřevo prodává firmě Kavyl. „Cena je stanovena znaleckým posudkem, kdy výpočet objemu dříví byl proveden podle jednotlivých stromů. Podle druhu a kvality dřeva se cena za metr kubický pohybuje v rozmezí 250 až 800 korun včetně daně,“ informovala v dotazovně vedoucí odboru komunálních služeb Dana Wurzelová.

Starosta: Nové stromy a keře si užijí hlavně naše děti

Nová zeleň by měla být vysazena do konce listopadu. „Stromy by se neměly sázet v letních parnech. Na jaře je to ještě možné, část výsadby bychom realizovali během dubna,“ konstatuje starosta Navrátil.

Město vychází z takzvaného pasportu zeleně, který si před časem nechalo zpracovat a má díky němu zmapováno množství a stav vegetace ve městě. Podle radnice dojde v této fázi k obnově více než 2 140 kusů dřevin.

„Jakkoli může úprava zeleně vypadat na první pohled drasticky, je potřeba si uvědomit, že začínáme něco velkého, co bude mít pozitivní dopad na mnoho příštích generací Žďáráků. Stromům a keřům trvá třeba i desítky let, než vyrostou do plné krásy, užijí si je tedy hlavně naše děti,“ zmiňuje Navrátil.

Celý projekt obnovy zeleně počítá s tím, že bude vysazeno zhruba o čtvrtinu více dřevin, než bude vykáceno.