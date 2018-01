Když zafouká, honí jihlavští uklízeči vyhozené vánoční stromky mezi domy

Svoz vyhozených vánočních stromků začal minulý týden a už dvakrát se sváželo kontejnerovým autem mimořádně také v sobotu. „Pokračovat budeme i tento týden, v jeho polovině provedeme monitoring a situaci vyhodnotíme,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlava (SMJ) Martin Málek.

Pokud by se už větší množství vánočních stromků v jihlavských ulicích nevyskytovalo, třetí mimořádný sobotní svoz už nebude potřeba. „Zbytek by se hodil do popelářských vozů normálně s komunálním odpadem,“ vysvětlil Málek.

Obyvatelé Jihlavy však v posledních dnech upozorňují především na to, že volně položené stromky od kontejnerů rozfoukává silný vítr.

„Ano, tyto zprávy jsme zaznamenali. Nejen v tomto, ale i v minulém týdnu, kdy vítr rozmetal stromky po sídlištích i v centru města,“ potvrdil Málek. „Reagovali jsme na to tím, že lidé, kteří měli na starost zimní údržbu města, stromky sbírali a dávali je do kontejnerů,“ dodal.