Ořešák roste na Kroměřížsku 228 let, obdivoval jej britský „lovec stromů“

Uznávaný odborník přiletěl do Česka na jeden den a jeho pondělní cesta vedla právě do Kvasic. Ořešák v místním zámeckém parku získal národní titul Strom roku a postoupil do evropského klání.

„Je opravdu impozantní, takové stromy je potřeba chránit nejen pro rozmanité druhy organismů, které v něm žijí, ale i pro jeho kulturní rozměr,“ líčí McBride.

Za pravdu mu dává i příběh, který strom provází. Z celého parku se právě on stal pietním místem, jež lidé navštěvovali po staletí.

Zakladatel parku, hrabě Lamberg, se totiž tragicky utopil v řece Moravě a jeho dcera nechala pod ořešákem postavit dřevěnou kapličku. Dávno po ní není ani památka, místo si však uchovává zvláštní atmosféru a lidé sem přicházejí dál.

McBride usiluje o sjednocení zákonů

McBride ale hlavně dělá reklamu soutěži propagující ochranu stromů. Kvasice jsou jednou z jeho zastávek na takzvané stromojízdě Evropou, která letos vede přes třináct zemí.

Evropský strom roku V anketě Evropský strom roku se hledá strom s nejsilnějším příběhem. Soutěž vznikla v roce 2011 v návaznosti na oblíbenou anketu Strom roku, kterou v Česku dlouhodobě pořádá Nadace Partnerství. Do finále evropské soutěže letos postoupili vítězové národních kol z Česka, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska a Velké Británie. Hlasuje se na webu www.treeoftheyear.org, v posledním týdnu (od 22. do 28. února) je hlasování tajné a na webových stránkách nikdo nenajde průběžné počty hlasů. Výsledky soutěže organizátoři slavnostně vyhlásí a vítěze ocení 21. března v Bruselu.

Původní profesí je elektroinženýr, stromy mu ale učarovaly natolik, že svůj čas věnuje jejich ochraně a propagaci.

„V Česku je na velmi dobré úrovni, to u nás v Anglii nemáme. Proto se snažím, aby se sjednotily zákony v jednotlivých zemích,“ popisoval McBride, jenž také fotí a pořádá přednášky či vycházky pro veřejnost, které vedou k některému z významných či zvláštních stromů.

V Kvasicích okamžitě získal ke spolupráci malé školáky. Pochválil jejich angličtinu a děti podle jeho instrukcí dělaly živý řetěz kolem stromu, podpíraly jeho větev nízko nad zemí a přitom hleděly nahoru, do holých větví. Strom samozřejmě znají, dost možná ho ale v pondělí viděly jinýma očima.

Díky odborníkům přežil i povodně

Ořešák s průměrem 6,5 metru by mohl rozšířit McBrideovu sbírku rozměrných stromů. Je totiž členem skupiny nadšenců, kteří je mapují.

Strom je napadený jmelím, které teď v zimě září jasnou zelení, a je na něm patrný zásah dendrologů. V dokonalé kondici není, hodně ho poškodily povodně v roce 1997, kdy byl celý park pod vodou. Nakonec ale díky odbornému zásahu přežil.

Britský expert také v pondělí natočil krátké video, které okamžitě poslal přes sociální sítě do světa.

„Využívám moderní techniku, abych na takové mimořádné stromy upozornil, abych k nim přivedl turisty a zvedl zájem,“ řekl.