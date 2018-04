Jako symbol své obce ctí lidé ve vsi na Třebíčsku mohutný suchý strom

„Je to neoficiální symbol Myslibořic a pro nás tvoří obraz domova. Když se odněkud vracíte a uvidíte v dálce tenhle strom, tak si řeknete Jsem doma,“ vyznává se myslibořický starosta Milan Palát.



Mohutný kmen dubu je už více než deset let suchý. Vedle něj už vyrůstá mladá lípa. Pod uschlým stromem je malá kamenná mohyla, na které stojí růžové voskové srdce se jménem Billy a fotografií vlčáka, stojícího právě před tímto uschlým dubem.

Není přesně známo, jak dlouho dub na tomto místě stojí - v různých pramenech různí autoři odhadují jeho stáří na 300 let. „Jako jedna z myslibořických dominant se už před desetiletími dostal i do znaku naší základní školy,“ uvedla obecní kronikářka Ivana Vrzáčková.

Stalo se tak za bývalého ředitele myslibořické školy Zdeňka Matouška. „Pan ředitel byl výtvarník, tak ten dub hezky namaloval. Děti z naší školy tento symbolický strom dodnes nosí na tričkách při reprezentaci školy třeba při sportovních zápasech,“ přiblížila současná ředitelka základní školy Libuše Davidová.

Suchý dub na poli u Myslibořic je oblíbeným námětem fotografů. Jeho snímek se dostal i do loňského kalendáře Myslibořic a okolí. „V kalendáři byly fotografie symbolů okolních obcí a my jsem tam dali fotografii našeho dubu,“ popsal starosta Palát.

Strom uschl zřejmě stářím, místní lidé nepamatují, že by do něj někdy uhodil blesk. „Řadu let je pořád stejný, vzdoruje počasí i větrům, které tam na těch pláních mají docela sílu,“ uznal starosta.

Lidé z Myslibořic a okolí se každý rok den před Silvestrem scházejí u jiné zdejší stromové dominanty - i tou je dub předpokládaného stáří 300 let. Tento je stále živý a nachází se v lese Svatocheň na katastru nedalekých Račic asi kilometr od Myslibořic.