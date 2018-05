Střípky první republiky při letošním Pískovišti

Na náplavce řeky Otavy již rostou pískové sochy na námět „Jak jsme v Písku vyhlašovali republiku“. Redaktor Hanzlíček, který ji zde 14. října 1918 vyhlásil, přijede znovu a v pátek 11. května uvede jak otevření galerie pískových soch, tak venkovní výstavy v Čechově ulici a křest publikace Jiřího Práška „Jak bourali vesele to Rakousko zpuchřelé…“.

S první republikou je neodmyslitelně spojena zlatá éra českého skautingu. Městská knihovna Písek spolu s píseckými skauty připravila na pátek 11. května odpoledne a sobotu 12. května dopoledne program „Zažijte Pískoviště ve Sluneční zátoce!“. Na Alšově náměstí vyroste teepee, kde bude možno se zapojit do tábornických her a aktivit pro malé i velké, lukostřelecké soutěže, kvízů a rébusů…. Kluci i děvčata mohou zažít skautské nástupy nebo opékání špekáčků na táborovém ohni. Součástí akce bude čtenářský maraton knih Jaroslava Foglara a výstava skautských archiválií z historie píseckého skautingu v klubovně knihovny.

Na Fügnerově náměstí bude v sobotu 11. května od 11 do 16 hodin fungovat kopie prvorepublikového provedení vojenského pevnostního bunkru s dobovými artefakty, původními vojenskými bednami a maskovací sítí, bezpečnými atrapami střelných zbraní… Do bunkru můžete vstoupit, hrát si v něm, vyfotit se a poslechnout si výklad. Kromě toho si bunkr můžete rozebrat a zase složit!

V sobotu v 10:30 hodin vyjde z Velkého náměstí Sokolský průvod, dále po trase Heydukova, Havlíčkovo náměstí, Nerudova, Palackého sady, Kamenný most, nábřeží, lávka přes ostrov, zpět na Velké náměstí. Průvod upozorní na nedělní Oblastní sokolský slet ve Všesportovním areálu. Zde od 13 do 15:30 hodin proběhnou vystoupení deseti hromadných skladeb, z toho pěti dětských a jedné česko-slovenské s názvem „Spolu“. Část skladby „Borci“ pro muže vytvořil Martin Matura z Písku. Očekáváno je 850 až 950 cvičenců ve věku od 3 do 75 let z celého Jihočeského kraje a z Příbrami. Akce obdobného charakteru je v Písku pořádána takřka po čtvrt století a připomene také 150. výročí založení TJ Sokol Písek.

Více informací o akci najdete na: www.piskoviste.info