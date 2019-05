Strop nám padá na hlavu! Průvod vyzýval k rychlejší opravě školy

S hudebními nástroji, transparenty a za vykřikování hesel na podporu přestavby areálu vyšel průvod z Žižkových sadů v centru Hradce Králové. K areálu Jih zamířil kolem budovy magistrátu, s nímž jsou nyní rodiče i učitelé kvůli oddalování rekonstrukce školního areálu pro potřeby zušky ve sporu.



„Neberte to jako provokaci, snažíme se jen umělecky vyjádřit naši situaci,“ mírnil ředitel školy Karel Šust slova o manifestaci, za kterou někteří účastníci festivalový průvod označili.

A není se čemu divit. Když více než stohlavý špalír dorazil k areálu školy, loutková postava Spejbla zahájila odpolední program festivalu Open Dwoor stavbou školy z banánových krabic.

Do té se pustili skřítci probuzení rytířem Brtníkem z Brtníku hned poté, co postava z filmu Ať žijí duchové poklepala na „základní krabici“ školy.

Karikaturu nevydařené rekonstrukce areálu, která skončila loni po několika měsících dvěma rozestavěnými budovami, dokreslovaly i další známé filmové postavy - Pat a Mat, brouk Pytlík nebo legendární zednický mistr pan Lorenc z filmu Na samotě u lesa.

To už se publikum rozrostlo na stovky přihlížejících, mezi nimiž jako jediná ze současného vedení města byla i náměstkyně primátora pro ekonomiku, dotace a kulturu Monika Štayrová (ANO).

„Skutečně školu chceme dostavět. Mrzí mě, že jednotlivé kroky trvají tak dlouho, ale řešili jsme i další problémy, třeba haly CTP a stadion,“ řekla Štayrová a zopakovala slova primátora z posledního zastupitelstva, že Střezina je prioritou.

„Radnice v otázce co dál se Střezinou zcela zřetelně tápe, když nedokázala na zastupitelstvu předložit jasný plán, jak pokračovat v rekonstrukci. Jediné, k čemu se radní dopídili, je, že se podle původní dokumentace nedá stavět. Na to jsme upozornili už na přelomu února a března 2018,“ komentoval jednání Jaroslav Javorský, šéf stavební firmy Prima.

Ta od zakázky loni kvůli chybám v projektu odstoupila. Rozhovor s šéfem stavební firmy čtěte v článku Špatný projekt a neshody.

Na stole je návrh harmonogramu

Že se věci daly do pohybu, potvrdil i ředitel školy Karel Šust. Po protestech rodičů a petici, která má nyní v elektronické i papírové podobě celkem asi 4,5 tisíce podpisů, město konečně předložilo alespoň návrh harmonogramu dalšího postupu.

O ten žádali vedení i opoziční Piráti. Podle něj by se nyní měl vybrat projektant na stavbu dvou budov a spojovací chodby a v září by se mělo pokračovat revizí zbytku dokumentace.

„Zatím to není harmonogram, přesto je návrh mnohem podrobnější než materiál, který byl prezentován na zastupitelstvu města,“ přiblížil středeční dohodu s městem Šust, podle níž by se v další etapě mohly přednostně stavět budovy 3 a 4, tedy hlavní objekt a pavilon pro populární hudbu, kde se v projektu nepředpokládají zásadní změny. Na úpravě dokumentace k těmto budovám by se podle Šusta mohlo pracovat současně se stavbou první etapy.



Radnice také slíbila, že ještě letos vybuduje parkoviště pro 15 vozidel před školou, které poslouží ke krátkodobému stání rodičů při vyzvedávání dětí, s nímž počítala i přestavba. Projekt za 1,3 milionu korun má být hotový do konce roku, nyní se připravuje tendr na dodavatele.

„Ačkoli úpravy okolních ploch či parkoviště bývají zpravidla posledními pracemi v rámci stavby, upravili jsme harmonogram, aby se stavělo alespoň tam, kde to je jen trochu možné,“ vysvětlil primátor Alexandr Hrabálek (ODS).