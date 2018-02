Při střetech automobilů se stromy zemřelo loni v kraji dvanáct lidí

Je konec listopadu a autobus na cestě u Ločenic na Českobudějovicku dostává na sněhu smyk a naráží do stromu. Nehodu nepřežil jeden cestující, jedenáct dalších se zranilo. V prosinci policisté řešili ještě několik dopravních nehod, v řadě případů tragických, kdy řidič auta nezvládl řízení a jeho jízdu ukončil náraz do stromu.

Střety se stromy Jihočeský 280 (12)

Středočeský 562 (11)

Ústecký 299 (10)

Pardubický 165 (7)

Jihomoravský 171 (6)

Pozn.: Čísla u pěti krajů s nejvyšším počtem nárazů vozidel do stromů jsou za rok 2017. První číslo udává počet nehod, v závorce je počet lidí, kteří při nich zemřeli. Loni policie vyšetřovala celkem 2 747 střetů se stromy. Při nich zahynulo 75 osob.



Nárazy do stromů v Jihočeském kraji

rok 2014 240 (14)

rok 2015 232 (19)

rok 2016 272 (8)

rok 2017 280 (12)

Ze všech smrtelných nehod na jihu Čech tvoří tyto střety více než 20 procent, celostátní průměr se pohybuje okolo 15 procent. A situace se nezlepšuje.

„Není náhoda, že náš kraj vede statistiky v počtu obětí po nárazu do stromu. Páteřní komunikace na jihu Čech lemují aleje a strom je třeba brát jako pevnou překážku. Chyby neodpouští, šance přežití bývá mizivá,“ tvrdí šéf jihočeské dopravní policie Lubomír Veselý.

Nejčastěji lidé umírají na silnicích I. a II. třídy, kde roste nejvíc stromů. „Mezi nejnebezpečnější úseky dlouhodobě patří hlavní silnice I/3 mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí, i cesta z Kaplice-nádraží do Besednice je lemována statnými stromy. Nelze opomenout ani silnici I/34 mezi Štěpánovicemi a Třeboní, kde taky dochází k řadě tragédií,“ připomněl Veselý.

Podle něj není na vině vždy řidič, který při nehodě dopadne nejhůř, i když nejčastější příčinou je právě nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky.

„Může se stát, že někdo nebezpečně předjíždí a ten druhý na to zareaguje stržením řízení. Kdyby zajel jen do křoví, možná by to vůz ještě zpomalilo, ale hlavně by taková situace nemusela mít tak tragické následky,“ zmínil Veselý.

Je tedy řešením pustit se do kácení, nebo v místech, kde jsou podél silnice aleje, snížit rychlost? O to se přou ochránci přírody a silničáři. Ani jedna z variant není ideální. Zásadní je, že podle silničního zákona je strom pevnou překážkou a v ochranném pásmu silnice nemá co dělat, což ale odporuje zákonu o ochraně životního prostředí.

Stromy sázejí dál od silnic

Stromy snižují prašnost, jsou krajinotvorným prvkem a sídlí v nich různé druhy živočichů. V některých případech ale mohou narušovat povrch silnice kořenovým systémem. Když už se stromy kácí, je problém s náhradní výsadbou.

„Nevracíme je zpravidla na původní místo, protože bychom problém s nevhodným umístěním opakovali, ale potřebujeme je vysadit za hranu silničního příkopu. Tam jsou nejčastěji soukromé pozemky zemědělců, kteří si výsadbu nepřejí. Jihočeský kraj má sice dohodu s obcemi a vysazuje stromy na obecních pozemcích, ale jejich plocha není nekonečná,“ poznamenal Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která má na starost silnice II. a III. třídy.

Nová výsadba by se měla dělat čtyři až pět metrů od krajnice. Z propočtů kampaně Zachraňme stromy, jehož iniciátorem je sdružení Arnika, vychází, že se v Česku tři stromy pokácí a místo nich se vysadí jen dva.

„Mnohem lepším systémovým řešením by byla úprava rychlosti jízdy v alejích dopravním značením, jako je tomu v několika případech například v Moravskoslezském kraji, a osazení krajnice svodidly tam, kde je to možné. Jsem přesvědčena, že většinu nehod zaviní řidiči porušováním předpisů a nesprávnou jízdou tak, jako to vychází z námi sesbíraných dat,“ uvedla Marcela Klemensová, odbornice na ochranu přírody a vedoucí kampaně Zachraňme stromy.



Na jihočeských silnicích nikde dopravní značení nenabádá ke snížení rychlosti kvůli aleji.

„Rychlost by musela být snížena zhruba na polovině délky silniční sítě. Podle mě je to nekoncepční a vzhledem k intenzitě současného provozu nepoužitelné řešení,“ myslí si Štícha.

„Ani svodidla situaci neřeší, je třeba počítat s jejich průhybem při nárazu, který se dle typu svodidla pohybuje kolem jednoho metru. Pokud je například dvacet centimetrů od stromu, tak nezachrání vůbec nic,“ dodal.

Dopravní experti nabádají k opatrnosti. Pravděpodobnost úmrtí po srážce se stromem je mnohonásobně vyšší než u průměrné dopravní nehody.

„Především při jízdě po úzkých okreskách je třeba vyvarovat se jízdy na hraně. Do nepřehledných zatáček je radno najíždět s potřebnou rezervou. Při míjení se s protijedoucími vozidly se vyplatí snížit rychlost a raději počítat s možnou chybou některého z kolegů. V přebujelé zeleni se může schovávat zvěř, která vběhne těsně před projíždějící auto. Střídání osvětlených a tmavých úseků silnice s sebou nese riziko možného přehlédnutí chodce, cyklisty či neočekávané překážky,“ vypočítal Roman Budský, člen Týmu silniční bezpečnosti.

Při nehodě u Ločenic na jihu Čech zemřel člověk (30. 11. 2017)