Na sport šlo z klubových peněz jen minimum, šéf střelců dostal podmínku

Verdikt není pravomocný. Baroch se hned odvolal. Přísnější trest ale dostat nemůže, protože státní zástupce se v soudní síni vzdal práva na odvolání.

Petru Barochovi hrozily až dva roky vězení. Jeho problém byl v tom, že když v letech 2003 až 2015 šéfoval i Střeleckému klubu policie Rapid Plzeň, řádně se v něm nevedlo účetnictví.

Státní zástupce kladl Barochovi za vinu, že v účetnictví byly zásadní chyby a nedostatky.

„Nedělaly se pravidelné inventury majetku, nebylo prokázané, komu byly vyplácené peníze, nebyl podepisovaný peněžní deník, chyběla evidence jízd vozu pořízeného v roce 2003. Z účetnictví plzeňského klubu není možné zjistit, pro koho bylo kupované některé oblečení, elektronika nebo třeba parfém,“ uvedl státní zástupce Pavel Raček.

Neměl jsem čas kontrolovat účetnictví, tvrdí Baroch

Podle spisu autem Kia Sorento jezdil jen Baroch. Jeden ze členů klubu naznačil, že řadu let ani nevěděli, že auto je zaplacené z klubových peněz.

Petr Baroch obvinění odmítal. „Já jsem klub v Plzni zakládal. Vypiplal jsem ho. Než jsem ho vedl, střelci nepřivezli z velkých soutěží žádné medaile. Za mě přivezli pět olympijských medailí. Od roku 2009 jsem byl až do loňského roku prezidentem českého Střeleckého svazu. Dělal jsem i reprezentačního trenéra. Byl jsem tak vytížený, že jsem neměl čas kontrolovat účetnictví a inventarizace. Žádné finance jsem nikdy nezcizil, všechna elektronika byla zajištěna,“ odmítal veškerá obvinění Baroch.

Podle svého předchozího vyjádření věřil, že účetní klubu dělá vše správně.

Kupovaly se stromky a květiny pro cizí zahradu

Podle spisu ale plzeňský klub proplácel i věci, které se sportem neměly nic společného. Řešily se například nákupy květin, stromků a dalších věcí pro zahradu, jež nepatří klubu, ale sportovnímu centru. Pěstovaly se tam brambory, rajčata a další zelenina.

Bývalí zaměstnanci vzpomínali, jak po ničivých povodních v roce 2002, kdy voda z rozbouřené řeky byla do půli oken budovy, všude zůstalo bahno a vymleté obrovské díry. Obžalovaný zajišťoval nákladní auta s hlínou, rašelinou, posílal je kupovat stromky.

„Z čeho se to platilo, nevím. Když byly medaile, jezdily do areálu televizní štáby. Chtěli jsme, aby to vypadalo hezky. Vždyť po povodni tam nezůstala ani suchá tráva,“ prohlásil jeden ze svědků.

Současné vedení klubu dávalo obžalovanému za vinu škodu 2,4 milionu korun. Protože podle soudu se z neúplného účetnictví nedá škoda stanovit, samosoudkyně klub odkázala na občansko-právní řízení, tedy aby na něj podali civilní žalobu.

Podle soudkyně šlo z klubových peněz na sport jen minimum

Soudkyně Okresního soudu Plzeň-město konstatovala, že v období, kdy Baroch vedl plzeňský klub, šlo z klubového rozpočtu na sport jen minimum peněz.

„Z přehledů příjmů a výdajů je evidentní, že na nesportovní činnost výdaje mohly dosahovat až 80 procent příjmu klubu. Pouze minimum bylo vynakládáno na sportovní činnost. V současné době je to podle dokladů opačně. Když jsem se dívala na výdaje za jednotlivé roky, tak jsem tam viděla, že náklady na televizi a internet byly v některých letech vyšší, než výdaje na střelbu a sportovní aktivity klubu. I z laického hlediska je to poměrně zarážející,“ vysvětlila samosoudkyně Lenka Prýcová, proč nevyslyšela návrh obhájkyně Petra Barocha, aby jejího klienta zprostila obžaloby.

Původně soudkyně případ rozhodla trestním příkazem, bez nařízení hlavního líčení. Zatímco hospodář klubu Pavel H. trestní příkaz přijal a je pravomocný, Baroch proti němu podal odpor. Trestním příkazem mu byl vyměřen podmíněný trest 10 měsíců se zkušební dobou na 2,5 roku a zákaz činnosti na pět let.

Ten samý trest dostal Baroch i nyní u řádného líčení. Navíc mu k tomu přibyla stotisícová pokuta.