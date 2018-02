Zastřelení řidiče v Chomutově bylo zbytečné, nikoho neohrožoval, říká obžaloba

15:30

Obžaloba podaná na muže, který loni v květnu na sídlišti v Chomutově zastřelil Roma v dodávce, popírá, že by řidič najížděl do lidí na chodníku. Takovou prvotní informaci uvedla při vyšetřování policie, obžaloba, kterou má iDNES.cz k dispozici, to však vyvrací.