Oběť = útočník. Policie zřejmě obviní oba aktéry střelby před školou

Je to případ, jaký kriminalisté ani advokáti nepamatují. Útočník je zároveň obětí a oběť útočníkem.

Přitom když se před třemi měsíci ozvala střelba před brněnskou základní školou na náměstí Svornosti v Žabovřeskách, vypadala situace na první pohled jasně. Sanitka z místa odvezla muže v kritickém stavu s průstřelem plic, policejní zásahovka pak druhého, u něhož našla pistoli.

Střelec, jímž byl šestadvacetiletý trenér plavání Petr Hašek, pak strávil 38 dní ve vazbě a kriminalisté jej obvinili z pokusu o vraždu.

Druhého muže zachránili lékaři jen s největším úsilím, v nemocnici strávil měsíc. Podle zdrojů MF DNES se však policie chystá v nejbližší době obvinit i jeho. A zřejmě také z pokusu o vraždu.

Pořádně zamotaný případ, ve kterém se rozcházejí výpovědi svědků i přímých aktérů, tak bude pravděpodobně muset definitivně rozseknout až za několik měsíců soud. Příliš jasno do něj totiž nevnesla ani úterní rekonstrukce události přímo na místě.

MF DNES zmapovala, co se vlastně osudného 20. března odpoledne u školy odehrálo.

Na začátku byl spor s otcem, který přivedl svého syna na plavání. Nechtěl čekat venku a dožadoval se vstupu do budovy.

„Cizí osoby, za něž jsou považováni i rodiče, nesmí do školy vstoupit. Je tu tolik žáků, že nemůžeme znát všechny příchozí,“ vysvětlil nařízení ředitel základní školy Miroslav Sláma.

Nešlo o první spor s otcem

Otec, který prý vyvolal konflikt už několikrát, však pravidlo odmítl respektovat. „Víme o tom, že dlouho vyhrožoval školníkovi. Ono už vodit dítě do školy s nabitou pistolí přece není normální,“ řekl jeden ze svědků, který vedle školy bydlí a jehož dcera ji navštěvuje.

Trenér Hašek dorazil k hádce ve chvíli, kdy přišel vyzvednout děti, aby je odvedl na plavání. Co přesně si oba muži řekli, není jasné. Nicméně podle svědků pak agresivní otec na Haška vytáhl svoji legálně drženou pistoli a nejméně dvakrát vystřelil. Trenéra však nezasáhl.

Následovala honička a rvačka, při níž Hašek střelce odzbrojil a také po něm několikrát vypálil. I s pistolí poté odešel pryč v domnění, že ani on netrefil. Jenže tentokrát munice cíl neminula a na lavičce v parčíku zůstal ležet původní útočník s průstřelem hrudníku.

Podle dalšího svědka první pomoc postřelenému poskytli až policisté, protože záchranka se na místo nemohla dostat kvůli zaparkovaným autům. „Viděli jsme, jak za trenérem plavání běží policejní zásahovka, a pak jak na něm klečí na zemi. Nebránil se,“ dodal svědek.

Zbraň považoval za atrapu

Hašek dnes říká, že v osudný okamžik myslel jen na to, aby ochránil děti, za něž byl jako trenér zodpovědný. Proto chtěl útočníka zpacifikovat. „Je to zpráva pro lidi, jestli mají chránit své okolí. Jde o pár vteřin, které změní člověku život,“ prohlásil pro MF DNES Hašek.

Dočasně přestal vést kurzy plavání, protože někteří z jeho kolegů patří mezi svědky události. „Nejsem vůbec rád, že se to stalo, ale už to nejde vrátit,“ dodal s tím, že když jej první výstřely nezranily, myslel si, že zbraň je neškodná atrapa.

Kriminalisté tak teď musejí v nejednoznačném případu rozlousknout, kdo je oběť a kdo útočník. „Stále probíhají procesní úkony, na případu pracujeme, je to docela složité,“ reagoval bez dalších detailů mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Redakci MF DNES se však podařilo z více zdrojů potvrdit, že obvinění se v nejbližší době dočká i majitel zbraně. Policie ještě čeká na některé posudky.

„Můj klient je srozuměný s tím, že bude obviněný v druhé větvi případu. Otázka je, jaká bude právní kvalifikace. Nabízejí se dvě varianty. Buď pokus o vraždu, nebo by ve hře mohlo být také výtržnictví, možná i obecné ohrožení,“ uvedl Rostislav Kovář, advokát majitele pistole. Podle něj by mělo obvinění padnout do konce měsíce.

„Na druhou stranu můj klient ležel na zemi zbitý, pan Hašek zvedl pistoli, která mu vypadla, a dvakrát na něj vystřelil. To není nutná sebeobrana, protože střílel na ležícího člověka,“ dodal advokát Kovář.

Haškův obhájce Karel Schelle doplnil, že i kdyby jeho klient odešel od soudu s nižším trestem, pravděpodobně by mu soud stanovil uhradit škodu poškozenému a výdaje za jeho léčbu. „To může být i v řádu milionů korun. Zničilo by mu to život, musel by dluh do smrti splácet. Má přitom mladou rodinu,“ poznamenal Schelle.

Mezitím vznikla na škole petice na podporu oblíbeného trenéra, kterou podepsaly stovky lidí. „Představte si, že by ho ten konfliktní otec na začátku zastřelil. Dnes by byl Hašek hrdina, který bránil děti před šílencem se zbraní,“ řekl jeden z rodičů, jenž má ve škole děti.