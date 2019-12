Mladík obviněný ze zastřelení kamaráda je na svobodě, místní to znepokojuje

„Spousta lidí už toho kluka po té události potkala. Jsme z toho nervózní, báli jsme se, zda se neobjeví na pohřbu,“ řekla iDNES.cz dívka, která kamarádila se zastřeleným dvaadvacetiletým mužem.

Podle ní měl obviněný mladík z Těšína už dříve problémy s alkoholem i drogami. „Není správně, že si chodí jen tak po venku. Pokud nemůže být ve vazbě kvůli věku, tak by měl být do dovršení osmnácti let alespoň v pasťáku,“ míní.

Podobně se vyjadřuje řada lidí například na facebookových stránkách Těrličané. Poukazují i na to, jak policie čin kvalifikovala.

„Pachatel je na svobodě a má na krku pouze těžké ublížení na zdraví. Vítejte v České republice,“ napsala například Veru Mrázková.

Policisté k případu dosud uvedli jen minimum informací. Potvrdili jen, že obvinili mladistvého člověka a vyšetřování vedou na svobodě.

„Při vyšetřování skutků, kterých se měla dopustit mladistvá osoba, je zapotřebí brát zřetel právě na její věk a postupovat podle zákona upravujícího danou oblast,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Dodala, že to platí i pro podání podnětu k návrhu na vazbu, kde se dále přihlíží k míře zavinění, osobnosti obviněného a podobně.

Z informací Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) vyplývá, že vazba se mladistvým ukládá jen výjimečně.

„Lze ji nahradit zárukou, dohledem, slibem nebo jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby. Vazby mladistvého lze také nahradit peněžitou zárukou,“ píše se na webu NSZ.

Střelba po hádce na narozeninovém večírku

Vyšetřovatelé se případem zabývají od 17. listopadu. Tehdy se dvojice kamarádů nad ránem vracela z narozeninového večírku, který se konal v místní části Kaménka. Po hádce na zastávce podle místních mladší z dvojice vytáhl zbraň.



„Třikrát postřelil toho staršího. Jedna rána do plic prý byla smrtelná,“ řekli tamní obyvatelé televizi Polar.

„Co jsem slyšela od jeho rodiny, tak jej ten kluk střelil zezadu,“ doplnila kamarádka zastřeleného.

Mladý muž byl při příjezdu záchranářů v bezvědomí, bez známek života.

„Zdravotníci zahájili resuscitaci, která ale byla neúspěšná. Při vyšetření lékař zjistil poranění v oblasti trupu,“ informoval krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.