Zabil jsem svou ženu, volejte policii, řekl bývalý novinář po střelbě v baru

Střelcem, který ve čtvrtek večer v restauraci U Zvonu na rychnovském náměstí zasáhl ranou z pistole manželku do hlavy, byl dlouholetý rychnovský novinář M. D., potvrdil iDNES.cz jeho blízký kamarád.

Stejně jako další lidé tomu nemohl uvěřit.

„Doufám, že shniješ v pekle za to, co jsi udělal. Takhle se vyhrocená situace neřeší,“ napsal na pachatelův facebookový profil Lukáš H., který byl celé události přítomen.

Podle svědka manželka muži, který v poslední době pracoval v IT firmě, chvíli před střelbou oznámila, že se chce rozvádět.

„Seděli vzadu a normálně se bavili. Pak mu žena řekla, že se s ním chce rozvést, a padl výstřel. Všichni utekli pryč, rychle jsme volali sanitku a vedoucího,“ řekl MF DNES svědek, jenž si nepřál být jmenován.

Číšník z restaurace pokládá muže za podivína, chodíval k nim do penzionu prý často. Číšník si všiml, že tentokrát byl ještě nervóznější než jindy. Muž si objednal jídlo, pak za ním přišla manželka.

„Muž pak začal křičet. Když jsem byl u baru, padla rána, slyšel jsem zvuk, jako když něco spadne. Všichni jsme se tam seběhli, viděli převrácený stůl, paní ležela na zemi a chroptěla. Že má prostřelenou hlavu, jsme se dozvěděli až od policistů. Pistoli jsem neviděl,“ popsal Lukáš H., který muže obsluhoval.

Pak střelec k číšníkovi velmi chladně pronesl: „Zabil jsem svou ženu, zavolejte policii.“ Personál zavolal na policii a muž mezitím čekal u vchodu, až pro něj přijedou.

Podle místních měl manželský pár tři děti. „Nikdy jsem tohle nechtěl zažít. Jsi pro mě odpad společnosti. Tři děti přišly o rodiče,“ dodal na účet střelce Lukáš H.

Restaurace v pátek zůstala zavřená. Ve výloze penzionu viselo pouze oznámení: „Restaurace dnes zavřena. Děkujeme za pochopení.“

„Že tu dělají bordel cizinci? Podívejte se, co dělají naši...“

Místní incident velmi zasáhl. V pátek dopoledne se řada z nich vydala k restauraci podívat. „Nevěříme tomu, co se stalo. Znali jsme je, všichni mluví o tom, že tady dělají bordel cizinci, ale podívejte, co dělají naši,“ poznamenala paní Jitka, která podle svých slov zná matku pachatele.

Pachatelův profil na sociální síti zatím plní nenávistné vzkazy. „Trest smrti si zasloužíš. Nic nikomu zlého nepřeji, ale tobě ano,“ píše pod jeho fotku Simona B.

„Byli jsme tam hodinu před tím na večeři. Neumím si představit, že bych u toho byla. Byla to slušná restaurace, nechápu, jak někdo takhle mohl ohrozit další lidi,“ ukazovala na výlohu restaurace Monika, která se o střelbě dozvěděla večer z médií.

Nikdo nechápe, proč devětačtyřicetiletý muž střílel. „Byl to normální kluk. Nikdy s ním nebyl problém, pořád to nedokážu vstřebat. Znal jsem ho dlouho a tohle bych do něho neřekl,“ mínil Lukáš, který se v pátek k penzionu přišel podívat.

„Nerozumím tomu, že inteligentní člověk jako on něco takového dokáže udělat. Děti budou mít těžký začátek do života,“ reagovala Lenka Poniklová.

Neshody manželů trvaly déle, uvedla policie k možnému motivu

Policie už večer oznámila, že podezřelého na místě zadržela. Přivolal ji personál krátce po osmé hodině večer. Pravděpodobným motivem činu byly podle policejní mluvčí dlouhodobé neshody manželského páru. Muž po příjezdu první hlídky nekladl žádný odpor.



Střílel legálně drženou krátkou střelnou zbraní v zadním odlehlém prostoru baru, kde byl se ženou sám. V restauraci bylo dalších třináct lidí, kteří utekli.

Policie předpokládá, že v průběhu pátku sdělí muži obvinění pro spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a zároveň kriminalisté předají státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.