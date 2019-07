Muže postřeleného v Nemyčevsi obvinili za střelbu u domu i na policisty

V Nemyčevsi se střílelo 17. června pozdě odpoledne. Když na místo dorazila první hlídka, zjistila, že se nestřílí v lese, jak ohlásil oznamovatel, ale přímo v obci na dvoře jednoho z rodinných domů.

Pak dorazila zásahová jednotka, která proti muži s násilnou trestní minulostí musela použít zbraně, protože po nich střílel a na výzvy nereagoval.

V těchto dnech teprve kriminalisté obdrželi zprávu, že se zdravotní stav vážně zraněného čtyřiatřicetiletého muže zlepšil a je schopen výslechu.

„Poté, co muže vyslechli jako osobu podezřelou, bylo zahájeno jeho trestní stíhání a muž si vyslechl obvinění ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví,“ uvedla mluvčí hradecké policie Ivana Ježková.

Současně policie dala podnět státnímu zástupci ke vzetí obviněného do vazby. Soudce jičínského okresního soudu o tom rozhodoval v úterý přímo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde se muž od počátku léčí.

„Poté, co soudce rozhodl o jeho vazebním stíhání, neboť existuje důvodná obava, že by muž mohl v jednání pokračovat, byl převezen do zdravotnického zařízení Vězeňské služby ČR,“ doplnila mluvčí.

Nyní kriminalisté ve vyšetřování případu opět pokračují. Obviněný muž s nimi spolupracuje.

Už v roce 2008 byl Krajským soudem v Hradci Králové odsouzen za pokus vraždy k deseti letům vězení, které si už odseděl a loni se vrátil. Podle informací MF DNES se pokusil zabít přítele své matky.

Než nastoupil do vězení, měl střelec problémy s drogami a alkoholem. Soud mu proto nařídil protialkoholní léčbu. Po návratu z vězení na konci roku 2017 bylo patrné, že muž za mřížemi posiloval.

Podle sousedů si rád hrál na vojáky, pil a střelba se z jeho obydlí ozývala často. Jiní ho i chválili, že se snaží starat o dům.

Nedávno ale nejspíš přišel o práci i přítelkyni. Zároveň se údajně dostal k penězům na opravu domu zatíženého exekucemi, takže prý i kvůli tomu přestal chodit do práce.

„Pak se něco zlomilo. Asi ho vyhodili z práce a začal znovu pít. Najednou jsme ho začali potkávat, jak chodí domů opilý. Prý vypil i dva litry tvrdého za den. Když byl opilý, šel z něj strach,“ řekla jedna jeho sousedka.

Podle místních obyvatel byla ze stavení slyšet střelba několikrát za tři týdny před červnovým incidentem. V ten den však byla nejintenzivnější.

„Střílel několikrát rychle za sebou. Připadalo mi, jako by měl automatickou zbraň. Musel tam mít několik zásobníků,“ řekl starší muž ze sousedství.

Problémy s policií měl muž i dva týdny před nemyčevským incidentem v sousední obci Slatiny, kde žije jeho nevlastní otec. Před obchodem tam došlo k potyčce, při níž vytáhl zbraň. Přivolaná hlídka musela povolat posily, aby statného muže zadržela a odvezla do Hradce Králové na záchytku.