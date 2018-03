Dvojice se bavila střelbou z okna v Písku, vyděsila okolní obyvatele

„Po páté hodině ranní jsme dostali oznámení o střelbě na třídě Přátelství v Písku. Na místo přijeli policisté z obvodního oddělení a následně zásahová jednotka. Před sedmou hodinou zadrželi devětatřicetiletého muže a pětadvacetiletou ženu,“ řekla iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová.

Policisté dvojici zadrželi v panelovém domě, přímo v bytě, ze kterého se střílelo. Zadržení stříleli legálně drženou zbraní směrem do vzduchu. Kolik přesně padlo výstřelů, policisté vyšetřují. „Stříleli několikrát po sobě, i proto to lidi vyděsilo. Jednalo se o opakované výstřely. Určitě to bylo více než desetkrát,“ uvedla policejní mluvčí.

Z prvotního šetření vyplývá, že dvojice neměla v úmyslu nikoho zranit a způsobit škodu. Policisté zadrželi i zbraň.

Muž se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. „Pokud se někdo odmítne podrobit dechové zkoušce, bere se to tak, že byl opilý na úrovni přestupku, tedy do jedné promile. V tomto případě, pokud by došlo k soudnímu řízení, tak soud k tomu přihlédne jako k přitěžující okolnosti,“ vysvětlila Uhlířová. Žena nadýchala 1,6 promile.

Oba zadržené převezli policisté na obvodní oddělení, kde s nimi provedli potřebné úkony a následně je propustili. Dvojice je podezřelá z trestného činu výtržnictví, za což jim hrozí v případě odsouzení až dva roky vězení.