Policií postřelený muž si hrával na vojáky, výstřely z dvorku zněly často

Střelbu z lesa na okraji Nemyčevsi lidé policii hlásili v pondělí o půl šesté odpoledne. Po příjezdu hlídky se ukázalo, že muž nestřílel v lese, ale na dvorku svého domu, který stojí na kraji vesnice (více čtěte v článku Muž na svém dvorku obrátil zbraň na policisty). Nyní je ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Podle sousedů byla ze stavení slyšet střelba několikrát za poslední tři týdny. V pondělí však byla nejintenzivnější.

„Střílel několikrát rychle za sebou. Připadalo mi, jako by měl automatickou zbraň. Musel tam mít několik zásobníků,“ řekl starší muž ze sousedství.

Když do vesničky s necelými 350 obyvateli dorazili první policisté, zajistili okolí domku a zavolali posily.

K zadržení muže dorazila i zásahová jednotka v taktických vestách a s balistickými štíty.

„Přijeli k nám před barák a řekli nám, ať zůstaneme doma. Domlouvali se tady a pak jedna skupina šla po cestě dolů k jeho domku a další to vzala horem přes pole,“ líčila žena ve středním věku, která střelce znala už jako malého kluka: „Nikdy jsem s ním problém neměla, ale když se vrátil z vězení, byla z něj korba, a když se opil, měli jsme strach o děti.“

Proč muž na dvorku střílel, zatím není jasné. Podle prodavačky z místního obchodu žil vojenstvím, ve volném čase stále posiloval. Když ho chtěli policisté zpacifikovat, namířil zbraň proti nim.

„Střílející muž na výzvy policistů nereagoval, stále střílel, a když namířil na policisty, ti okamžitě použili služební zbraň a muže zasáhli,“ popsala zákrok policejní mluvčí Iva Kormošová.

Říkali jsme si, že se něco děje, ale nic jsme v tu chvíli nevěděli

„Dům je na okraji vesnice, takže nikdo další nebyl střelbou ohrožený,“ sdělil starosta Nemyčevsi Pavel Berný. Blíže se však ke střelbě, ani ke střelci vyjadřovat nechtěl.

Podle svědků nad domem kroužil i policejní vrtulník. „Byl to takový divný pocit. Pořád tu létal okolo. Říkali jsme si, že se něco děje, ale nic jsme v tu chvíli nevěděli,“ popsal muž bydlící v centru obce.

Když policisté muže na dvorku zasáhli, převzala si ho záchranná služba, která ho s těžkým zraněním vrtulníkem dopravila do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„Pacient je stále ve velmi vážném stavu, je napojený na umělou plicní ventilaci. Nedokážeme nyní říci, zda je mimo ohrožení života,“ okomentoval jen velmi stručně jeho stav lékařský náměstek ředitele nemocnice Zdeněk Tušl.

Muž střílel z krátké zbraně, kterou kriminalisté odeslali na expertizu k dalšímu šetření. Policisté si museli počínat velmi opatrně, dobře věděli, o koho se jedná. Střelec vyšel teprve loni na svobodu po deseti letech vězení. Byl i v nedalekých Valdicích, které jsou jedním z nejtěžších žalářů v zemi.

Několikrát muže udeřil do hlavy i těla sekerou

Do vězení ho poslal hradecký krajský soud v roce 2008 za pokus o vraždu přítele své matky. Ten se odehrál ve stejném domě jako pondělní střelba. Opilý pachatel se tehdy vrátil z hospody a chtěl si doma zastřílet ze vzduchovky. Při hledání nábojů se však nepohodl s matčiným partnerem.

Nejprve ho tloukl pažbou pušky a sešvihal vodítkem na psa, pak došel do stodoly pro sekeru a několikrát muže udeřil do hlavy i těla. Přitom mu rozsekl lebku. Jeho mladší bratr tehdy u soudu řekl, že si obžalovaný rád hrál na vojáky a pouštěl si válečné filmy.

„Znal jsem ho jako malého, když bydleli v sousední vesnici. Jeho bratr hrál fotbal a on se tam občas chodil dívat. Když zemřeli prarodiče, odstěhovali se s matkou zpět do Nemyčevsi. Matka zemřela před rokem a půl. To už byl na svobodě,“ vzpomínal bývalý fotbalový funkcionář.

Než nastoupil do vězení, měl střelec problémy s drogami a alkoholem. Soud mu proto nařídil protialkoholní léčbu. Po návratu z vězení na konci roku 2017 bylo patrné, že za mřížemi posiloval. „Vrátil se jako statný chlap,“ dodal.

Sousedé z protějšího domu však muže chválili. Podle nich si sice pouštěl hlasitou hudbu, ale problémy s ním žádné neměli. Naopak se prý s kamarády o dům staral, když byla v obci brigáda, přišel pomoci.

Něco se v něm zlomilo

„Ale pak se něco zlomilo. Asi ho vyhodili z práce a začal znovu pít. Najednou jsme ho začali potkávat, jak chodí domů opilý. Prý vypil i dva litry tvrdého za den. Když byl opilý, šel z něj strach,“ řekla další sousedka.

Jiný soused vyprávěl, že s postřeleným jezdil svozovým autobusem do práce v jičínském Continentalu. Podle prodavačky z obchodu, jíž se muž často svěřoval, přišel o práci asi před dvěma týdny. Zhruba týden nebo dva předtím se rozešel s přítelkyní. Ve stejné době měl údajně získat asi 900 tisíc korun od nevlastního otce na opravu domu, kde nyní bydlí. Ten je ještě psaný na jeho zesnulou matku a je zatížený exekucemi, kvůli půjčkám, které si údajně brala, aby druhému synovi pomohla. Peníze měly být určené na splacení dluhů a opravu usedlosti.

„Jak přišel k penězům, zřejmě už nepotřeboval chodit do práce. Od té doby sem chodil denně pro alkohol a odpoledne běhal po lese a střílel. V pondělí přišel poprvé střízlivý, koupil si cigarety a flašku. Říkal, že se ještě staví, ale pak si pro něj přijela policie,“ dodala prodavačka.

Problémy s policií měl muž i před dvěma týdny v sousední obci Slatiny, kde žije jeho nevlastní otec. Před obchodem tam došlo k potyčce, při níž vytáhl zbraň. Přivolaná hlídka musela povolat posily, aby statného muže zadržela a odvezla do Hradce Králové na záchytku.