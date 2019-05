Všem pomáhal, říkají sousedé o zastřeleném místostarostovi

Všem pomáhal. Tato věta se na adresu zastřeleného místostarosty opakuje od místních nejčastěji. Podle Ludmily Kučerové byl otcem pěti dětí.

„Byl to velice obětavý člověk, jediný v Dražůvkách měl chuť do práce. Jak trochu napadl sníh, tak už to odhazoval z chodníků. Vozil obědy, byl velice hodný,“ popisuje.

I pečovatelka, která opatruje jednu z místních dam, zastřeleného znala. „Dva roky jsem pečovala o manžele, kterým místostarosta vozil obědy. Byl velmi obětavý, pro rodinu, lidem pomáhal na poli, oral jim, tady už prý nikdo takový není…je to šok,“ vypráví.

Jejich slova potvrzuje i první žena obce Klára Čudrnáková. Pachatele označila za podivína a samotáře. Že zabil zrovna místostarostu, ji šokovalo.

„Je paradox, že zrovna místostarosta a jeho rodina s ním (střelcem – pozn. redakce) byli v přátelském poměru - s jeho matkou, která tam s ním donedávna žila. Takže je naprosto neuvěřitelné, že byl schopen ublížit známému člověku, který navíc ještě hodně pomohl a hodně dobrého pro ně udělal,“ poukázala.

Že byl střelec zvláštní, se dozvěděla i zmíněná ošetřovatelka.

„Bydlel s maminkou, která se ale odstěhovala do Ždánic. Myslím, že byla invalidní důchodkyně a měla zdravotní problémy. Ani jsme nevěděli, kolik má celkem dětí,“ popisuje žena, která na opačné straně Dražůvek, než se střílelo, pečuje o jinou paní.

Kučerová střelce jednou viděla, když byla u jeho matky doma na návštěvě. „Ale kdybych ho potkala, nevím, kdo to je. Slyšela jsem taky, že šlo o spor o studnu a odběr vody, která stála na pozemku souseda. Prkotina to není, voda je důležitá,“ uzavřela.

VIDEO: Hodonínsko: muž zastřelil místostarostu, pak i sebe

I podle dalších informací a slov starostky neštěstí předcházel sousedský spor, kdy soused střelce žádal, aby už neodebíral vodu z jeho studny. Odpovědí údajně byly vyhrůžky ze strany pozdějšího pachatele, takže na něj soused podal trestní oznámení.

„Vyhrožoval, že mně zničí nemovitost a bude se bránit. Použije všechny možné způsoby. Oznámil jsem to na policii a poslali jednotku. Neotevřel, tak v pátek ráno přijeli znovu s povolením ke vstupu,“ řekl TV Prima útočníkův soused.

„Jádrem sporu je čerpadlo, které si dal do mé studny a bere mně vodu. Dohodli jsme se, že po dvou letech čerpadlo vytáhne. První den řekl, že tak učiní, druhý den už otočil a poslal výhrůžný e-mail,“ přiblížil.

Místostarosta jen doprovázel policisty, když se chtěli na konkrétní pozemek dostat na základě povolení ke vstupu.

„V pátek ráno při standardním policejním úkonu došlo k výstřelu. Zazněl současně s první výzvou před vstupem do obydlí. Byl zasažen jeden člověk, který následkům zranění podlehl,“ popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.

Útočník se zabarikádoval v domě, kde nakonec obrátil zbraň proti sobě. Když dovnitř vtrhli policisté, už nejevil známky života.

VIDEO: Na Hodonínsku se střílelo, střelec spáchal sebevraždu