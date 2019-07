Ve Středočeském kraji přibylo nehod, řidiči zbytečně riskují

Na středočeských silnicích je stále méně bezpečno. Dokládají to policejní statistiky za první pololetí letošního roku. Policisté vyšetřovali od začátku ledna do konce června na území kraje 7 757 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je to bezmála o šest set více.

Téměř za polovinou z nich stojí nesprávný způsob jízdy. Výrazný podíl na nepříznivých číslech má také vysoká rychlost a u více než dvou set kolizí sehrál negativní roli alkohol.

Kraj je křižovatkou republiky

Středočeský kraj protíná 9 279 kilometrů silnic a 351 kilometrů dálnic. Je krajem tranzitním, neboť zdejší dálnice a silnice prvních a druhých tříd jsou důležitými spojnicemi s dalšími regiony republiky a zejména s Prahou.

Kolem hlavního města i v blízkosti řady středočeských měst se navíc nacházejí nebo postupně vznikají významná logistická centra, což výrazně ovlivňuje hustotu silničního provozu a nákladní automobilové dopravy. S tím samozřejmě souvisí vyšší riziko nehod.

Velkou zátěž silniční sítě v kraji popsala v minulých dnech i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která se v Jílovém u Prahy zúčastnila setkání premiéra Andreje Babiše (ANO) se starosty obcí, jichž se dotkne výstavba dálnice D3 (Budějovická).

„Každý den se po středních Čechách pohybuje zhruba deset milionů automobilů. Toto číslo s očekávaným zvyšováním počtu obyvatel kraje stále poroste a bude znamenat obrovskou zátěž pro silnice druhých a třetích tříd,“ konstatovala.

Silnicím nižších tříd by proto podle ní ulevil další rozvoj dálniční sítě a také dostavba Pražského okruhu. Nicméně ani na dálnicích není bezpečno – z celkového počtu 7 757 kolizí v prvním pololetí letošního roku se jich 919 stálo na dálnicích.

Podobně jako hejtmanka vidí hlavní příčinu rostoucího počtu nehod v přetíženosti silnic v kraji i středočeský koordinátor organizace BESIP Miroslav Polách.

„Sám vidím, jak počet vozidel roste. Každý, kdo chce cestovat do Prahy nebo z hlavního města, musí projet přes střední Čechy. Další příčinou je velké množství uzavírek a objížděk, kdy se řidiči dostávají do míst, které až tak dobře nebo vůbec neznají. A mnoho šoférů také nerespektuje základní pravidla silničního provozu a čím dál tím více a zbytečně riskují. Potěšilo mě alespoň, že jsou lepší výsledky, co se týče následků havárií,“ řekl MF DNES Polách.

37 mrtvých za pololetí

Od letošního ledna do června zemřelo při nehodách ve Středočeském kraji 37 lidí. Z toho bylo šest motocyklistů, tři cyklisté, pět chodců a osm spolujezdců. Dalších 1 630 lidí bylo zraněno, z toho 166 těžce.

Na vozidlech a dalším majetku vznikla škoda za zhruba půl miliardy korun. Přestože počet nehod vzrostl, tragických havárií ubylo. Usmrcených lidí je o devět méně než ve stejném období loni, bezmála o sto klesl i počet zraněných.

Tragická nehoda se stala hned v prvním týdnu roku na Pražské ulici v Mělníku. Zemřel při ní šestapadesátiletý muž, který z neobjasněných příčin ležel na silnici uprostřed vozovky. Řidič auta, které ho přejelo, nedokázal střetu zabránit.

Za nehody do vězení

Další smrtelná nehoda se stala počátkem března mezi Příbramí a Pičínem. Řidič zde srazil chodkyni, přestože žena na sobě měla reflexní prvky a v ruce držela zapnutou svítilnu. Šofér zraněné nepomohl a z místa ujel. Chodkyně později v nemocnici zemřela. Pět dnů po události se ho policistům podařilo vypátrat. Případ ještě není uzavřen, nicméně muži za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až šest let vězení.

„V minulosti už nějaké problémy za volantem měl,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Monika Schindlová.

Také další z tragických nehod se stala na Příbramsku. Na železničním přejezdu v Čenkově se počátkem dubna srazila sanitka s osobním vlakem. „Převážený pacient zemřel. Zraněná spolujezdkyně ze sanitky byla převezena do nemocnice,“ řekla k případu mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

V polovině června řidič na kameru zachytil riskantní manévr řidiče nákladního auta, který předjížděl v zatáčce přes plnou čárou a málem se srazil s kamionem (více zde).