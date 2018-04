Na výlet nebo kávu společně. Projekt pomůže seniorům i handicapovaným

Podle radní pro oblast sociálních věcí Anety Heřmanové kraj ve svém rozpočtu počítá s tři sta tisíci korunami na rok na jedno kontaktní místo.

„Na financování se částečně budou podílet i města, ve kterých bude služba fungovat,“ upřesňuje Heřmanová a dodává, že projekt je realizován na základě přímé spolupráce kraje s obcemi.

V kraji dnes již fungují takzvané Senior Pointy, které poskytují podobné služby jako POSEZ. Spojit síly s tímto již existujícím projektem a poskytovat služby, které jsou velmi podobné, však společně podle vedení kraje není možné.

„Se Senior Pointy nemá kraj nic společného. Jedná se o projekt neziskové organizace,“ upozorňuje mluvčí Nicol Lenertová s tím, že úřad ani nemá informace o tom, kde všude v regionu tato služba funguje.

Pilotní fáze projektu POSEZ začne podle Heřmanové v druhé polovině letošního roku na třech místech – v Benešově, Mladé Boleslavi a v Novém Strašecí.

„Města jsme do ničeho netlačili. Tuto možnost jsme jim nabídli a ona se mohla rozhodnout, zdali se zapojí, nebo ne,“ vysvětluje radní a dodává, že například starosta Nového Strašecí Karel Filip se přihlásil zcela sám.

„Dozvěděl se, že tuto službu připravujeme, a sám nás kontaktoval s tím, že by byl rád, kdyby mohla fungovat i u nich,“ doplňuje Heřmanová a připomíná, že POSEZ je součástí plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období od roku 2015 až do 2019.

„Projekt schválila jak rada, tak zastupitelé,“ konstatuje Heřmanová s tím, že oproti Senior Pointům bude mít služba kraje přísnější pravidla. „Vytvořili jsme minimální standard, který by měl zaručit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb a aktivit tak, aby byly všude stejné. Zdali a jakým způsobem města dané služby případně rozšíří, už pak bude záležet zcela na nich,“ vysvětluje Heřmanová.

To, že jejich zařízení mají možná o něco volnější pravidla, potvrzuje Hana Vojtková, ředitelka sítě Senior Point pro Moravu a Slezsko.

„Všechna kontaktní místa nejsou stejná, i my ale musíme dodržovat určitá pravidla. Prostory musí být bezbariérové, na každé pobočce musí být internet zdarma a naši pracovníci musí být proškoleni v oblasti základního poradenství,“ vypočítává Vojtková. Senior Pointy fungují v kraji v Příbrami a Brandýse nad Labem.

Službu jsme chtěli zavést sami

Jedním z měst, kde má POSEZ začít fungovat, je Nové Strašecí. „V našem městě nikdy podobná služba nefungovala a já si myslím, že o ni bude mezi cílovou skupinou velký zájem. Mluvil jsem o tom s ředitelkou místního domova pro seniory, které se služba velmi líbila. Dokonce nám nabídla místnost, kde by setkávání klientů mohlo probíhat,“ pochvaluje si novostrašecký starosta Karel Filip, který věří, že program výrazně zkvalitní život místním seniorům.

„Chtěli jsme něco podobného rozjet sami. Myšlenku jsme ale nestačili realizovat, jelikož nás předběhl kraj,“ dodává Miluše Jůnová, ředitelka domova pro seniory v Novém Strašecí, podle které by se klienti POSEZ mohli účastnit aktivit, které se v domově konají.

„Chodíme třeba na houby, jezdíme na výlety. Pokud o to klienti POSEZ budou mít zájem, rádi je vezmeme s sebou,“ konstatuje ředitelka a dodává, že setkávání seniorů by mohlo probíhat ve zcela nové místnosti. „Je tu k dispozici internet, mohou si tu uvařit kávu a navíc by služba pomohla i našim klientům. Pokud to půjde, aktivity spojíme a vymyslíme i nějaký společný program,“ plánuje Jůnová.

Podle starosty Filipa by služeb centra mohli využívat nejen obyvatelé Nového Strašecí, ale také okolních obcí. „Bude to místo, kde budou moci trávit volný čas a povídat si, ale také místo, kde najdou pomoc v případě, že je bude něco trápit,“ míní Filip.

„Pokud bude mezi lidmi zájem, jsme připraveni je svážet i z okolních obcí,“ upřesňuje Jůnová, podle které právě na tuto službu mohli využít peníze z kraje.