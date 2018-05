Střední škola v Kaplici je opět bez ředitele. Po sedmi měsících

„Pan ředitel je do konce května ve zkušební době a sám požádal o rezignaci. Není to tak, že bychom ho my odvolávali,“ sdělil vicehejtman pro školství Zdeněk Dvořák.

Krajští radní už rozjeli konkurz na nového ředitele svého Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště v Kaplici. Uzávěrka přihlášek je na konci května, konkurz se uskuteční v červnu. Nový ředitel se má ujmout vedení školy od začátku srpna.

„Domluvili jsme se, že ředitel Šolc skončí 30. června, aby ještě podepsal vysvědčení. Školu vedl od prosince, měl za úkol sehnat žáky nejen do učiliště, ale i do maturitních oborů. Byl aktivní, objel základní školy v širokém okolí, zřejmě si to ale představoval jednodušší,“ řekl Dvořák.

Šolc potvrdil, že při konkurzu svému zaměstnavateli slíbil, že získá do historické budovy na Linecké aspoň 34 prváků. Školský zákon umožňuje otevřít třídu minimálně se 17 žáky, měl tedy sehnat dvě třídy. Buď jednu třídu na gymnázium a jednu na obchodní akademii, nebo dvě třídy ekonomů.

Maturitní obory na krajské střední škole v Kaplici převzal v žalostném stavu. V Linecké ulici zůstaly jen tři třídy: oktáva s 15 gymnazisty a k tomu 25 studentů je ve druhém a třetím ročníku obchodní akademie. V areálu učiliště v Pohorské ulici byla situace příznivější, v šesti oborech mělo 150 učňů.

Přivítají děti, které se nedostaly na školy v Budějovicích

Oktaváni se nyní se svými učiteli loučí a do osmiletého ani šestiletého studia škola nové žáky nepřijímá. Nabízí čtyřleté na gymnáziu a na obchodní akademii se zaměřením na logistiku či na cestovní ruch. Absolventi těchto specializací by se kaplickým firmám hodili.

Kolik prváků nakonec usedne do lavic v Linecké ulici, je zatím nejasné. Většina ředitelů méně preferovaných škol doplňuje třídy v opakovaných přijímacích kolech už bez testů a jasno má až na začátku nového školního roku v září.

„Budeme nabírat žáky i v dalších kolech. Vím, že řada dětí se nedostala na školy v Budějovicích, už by se rodiče měli rozhoupat a dát zápisové lístky sem. Dvě třídy otevřu těžko, ale jednu třídu naplním,“ popsal 63letý Šolc.

O důvodech opuštění ředitelny manažer mluvit nechce, zjevně je ale rozčarovaný ze špatného renomé školy. „Ve městě jsou dvě devítiletky, aspoň kdyby sem šly děti z nich,“ posteskl si.

Nyní není podle Šolce důležité, kdo školu povede dál, jako to, aby do budovy gymnázia a obchodní akademie v Linecké nastoupili noví prváci. „To bude její nejlepší propagace,“ je přesvědčený.

Ředitelé musí být srdcaři, říká starosta

Vedení města teď očekává, kdo Šolce vystřídá. „Ředitelé musí být srdcaři, kteří umí pro školu dýchat a musí umět komunikovat se studenty i rodiči,“ podotkl kaplický starosta Pavel Talíř.

Radnice začala motivovat žáky k nástupu do zdejší střední školy i stipendii. První příspěvek 1 500 korun získají už v říjnu a stejnou částku i při ukončení ročníku. A pokud prospívají na výbornou či s vyznamenáním, mohou si k vysvědčení přilepšit dalšími 5 000, respektive 3 000 korun za pololetí a platí to i pro učně. Pilní maturanti si pak přijdou i na dvojnásobnou částku.

„Pro rozvoj města je zásadní, aby tu byla střední škola včetně gymnázia a obchodní akademie. I proto jsme se rozhodli pro stipendia, protože nejlepší investicí města jsou investice do škol a do mladých lidí,“ vysvětlil Talíř. Na místním gymnáziu, které je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, mu vystudovala dcera, synovec a neteř.

Jenže zda se v příhraničním městě podaří vrátit maturitní obory na výsluní, zůstává otázkou. V Kaplických zůstává hořkost, že gymnázium a obchodní akademie doplácejí na úsporný systém kraje, který obě školy sloučil v roce 2005 s učilištěm. Z kraje ale oponují, že za jejich skomírání mohou především rodiče, kteří tam nedávají své děti.

„Jakýkoli ředitel tam bude v těžké situaci, protože napravit reputaci školy v očích rodičů je těžké. Pro nás, jako pro výrobní firmu, by bylo zajímavější, kdyby ta aktivita a energie byla směrována spíš na technické obory,“ řekl Michal Kropáček, personalista kaplické firmy Hauser.

Ačkoli firma shání nejvíc posil přímo z technicky zaměřených učilišť, na pozice do expedice, logistiky a nákupu by brala i maturanty s ekonomickou školou a dobrou znalostí němčiny. Firma se nebrání úzké spolupráci s kaplickou školou, je připravena podpořit i netechnické obory. Ale do ředitelny musí podle Kropáčka nastoupit šéf, který o to bude stát.