Loketskou průmyslovku by mohli využít mladí umělci, přemítá kraj

Ten by mohli studovat středoškoláci, kteří jinak odcházejí na konzervatoř do Plzně nebo do Prahy.

„Jsme toho názoru, že obor uměleckého směru do královského města Lokte patří a škola takového typu v kraji dlouhodobě chybí. Samozřejmě jde zatím jen o myšlenku, kterou je zapotřebí rozvést do podrobností a jednat o ní s vedením Lokte, zmapovat zájem, prověřit možnosti vytvoření zázemí pro studenty a pedagogy,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Kraj zvažoval i další možnosti, co s budovou dál. Jednou z nich byla i obnova technických oborů, které tam měli zájemci možnost studovat v minulosti. Jak Jaroslav Bradáč podotkl, výsledek by byl nejistý.

„Všichni víme, že zájem o studium těchto oborů na loketské průmyslovce postupně klesal, a je otázka, jestli by se je podařilo naplnit. Přemýšleli jsme, že by mohlo jít o některé technické obory, jež se v současnosti vyučují na ISŠTE Sokolov.

Vedení Sokolova však deklarovalo, že i když by se do budoucna rozrůstaly aktivity ISŠTE související s otevřením pobočky policejní a vojenské školy, město to bude aktivně řešit,“ upřesnil radní.

Pobočka policejní školy začala v Sokolově fungovat od letošního školního roku, kdy do jejích lavic usedlo šestadvacet žáků. Ti zvládli přijímací zkoušky v pražské centrále, nicméně se kvůli vysokému počtu zájemců na policejní školu nedostali. V Sokolově se věnují bezpečnostně právní činnosti.

Pobočku střední vojenské školy chce kraj v Sokolově otevřít od příštího září. Zájemcům již nabízí maturitní obor strojírenství, který se otevře pro třicet žáků. Naplnit by měli dvě třídy (podrobněji v článku Vojenská škola v Sokolově bude vzdělávat specialisty vzdušných sil).

Podle ředitele ISŠTE Pavla Januse má škola připravená taková řešení, aby se do jejího areálu všichni vešli.

„Samozřejmě chceme zachovat pro obě instituce takový komfort, jaký si zaslouží,“ uvedl.

ISŠTE je podle něj pro ně jakýmsi startovacím domovem. Podle toho, jak se bude vyvíjet nábor a studijní možnosti, je chce škola směřovat v budoucnu třeba i do samostatných areálů.

„Všichni víme, že pokud má někam přijít nová škola, nemá smysl pro třicet žáků budovat samostatný areál. Někde prostě musí začít, než se úplně přesune,“ vysvětlil. ISŠTE je podle něj schopné udržet dva až čtyři ročníky a příchod pobočky další školy vítá.