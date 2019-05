Město a firmy chtějí v Hlinsku obnovit učiliště, které kdysi zrušil kraj

Když Pardubický kraj v roce 2005 kvůli úsporám přišel se zrušením středního odborného učiliště v Hlinsku, plán vyvolal u veřejnosti i desítek starostů obcí vlnu nevole. Nepomohly protesty rodičů ani petice s téměř 1 800 podpisy.

Tehdejší vedení kraje sloučení chrudimské průmyslovky s učilišti v Chrudimi a v Hlinsku odůvodňovalo ekonomickými důvody a klesajícím počtem žáků. Tím odborné školství v Hlinsku během dvou let zaniklo.



Po téměř patnácti letech se zdá, že učňovské školství v Hlinsku zažije svoji renesanci. Městu se před třemi lety podařilo přesvědčit kraj, že investice do odborného školství má smysl. Po řemeslech totiž volaly hlavně firmy, kterým chyběli dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci.

Na třístrannou dohodu mezi městem, krajem a zaměstnavateli nejdříve kývla hlinecká mlékárna spolu s mlékárenskými podniky v Jihlavě, Přibyslavi a Polné, aby rok nato vznikl tříletý učební obor výrobce potravin – mlékař.

Přestože ve dvou prvních ročnících se na mlékaře učí zatím jenom dvanáct studentů, starosta Hlinska to vidí jako úspěch.

Zrušit odborné učiliště byla velká hloupost, říká starosta

„V současnosti studují v druhém ročníku čtyři studenti, do prvního ročníku nám loni nastoupilo už osm lidí. Nikdy jsem se netajil tím, že začátky jsou bolestné a drahé. Rozhodnutí těch, kteří seděli na zodpovědných židlích v roce 2005 a 2006 a zničili střední odborné školství v Hlinsku, se ukázalo jako velmi hloupé,“ řekl Miroslav Krčil, starosta Hlinska.

Rozjezd dalšího oboru je nyní na spadnutí. Pardubický kraj už na příští rok chystá otevření nového tříletého učebního oboru elektrikář.

„Jsme v přípravné fázi. Je to započatá cesta, na které se podílí kraj, město Hlinsko a zaměstnavatelé. Na jejím konci by měl vzniknout nový obor. Věcí, které musíme zajistit, je víc. Kromě zápisů oboru je to definitivní rozhodnutí rady, že obor skutečně vznikne,“ uvedl vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss.

Podporu kraje získalo město i díky spolupráci dalších firem, kterým při stále rekordně nízké nezaměstnanosti chybí velké množství profesí, hlavně elektrotechnici a pracovníci ve strojírenství.

„Jde o firmu Backer-Elektro, která vyrábí topná tělesa, a firmu Megatech. Nakloněna je tomu i mlékárna, elektrikáře také shánějí. Tito lidé jsou potřeba a firmy jsou ochotny podílet se a být partnery oboru podobně, jako je mlékárna partnerem u stávajícího oboru mlékař. Pevně věřím, že v roce 2020/2021 se podaří obor rozjet,“ sdělil starosta Krčil.

Radnice opraví bývalou budovu firmy ETA

Zatím ani kraj ani město nepočítá s tím, že by zrod dalšího oboru znamenal automaticky vznik samostatného technicky zaměřeného multioborového učiliště, tak jak se o tom v prvopočátcích mluvilo. Cílem města to však do budoucna je.

Už před čtyřmi lety pod palbou kritiky opoziční ODS a KDU-ČSL nové vedení města v čele se starostou Krčilem (nestraník za ČSSD) schválilo pro potřeby plánované školy koupi bývalé administrativní budovy firmy ETA v průmyslové zóně za 2,6 milionu.

Letos má radnice v rozpočtu připravené další 3 miliony korun na rekonstrukci budovy, na jejíž zateplení město získalo dotaci. Oprava čtyřpodlažního objektu by měla být hotová do roku 2020, aby pro potřeby nového elektrikářského a stávajícího mlékárenského oboru byly prostory připravené.

„Kromě odborných předmětů by výuka těch všeobecných byla společná s mlékaři, za což budeme jenom rádi, protože to při současných počtech žáků zvýší efektivitu našich kantorů. Opravená budova by měla sloužit pro praktickou část výuky a polytechnické dílny,“ uvedl ředitel Gymnázia Karla Václava Raise a Středního odborného učiliště Hlinsko Rostislav Dvořáček.