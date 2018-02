Cestující ze středních Čech se dostanou do Prahy levněji

Doposud zaplatil pasažér při cestách z Hořovic do hlavního města za měsíční kupon na vlak 2 520 korun, nyní to bude jen 1 900 korun. Navíc mu tento kupon postačí nejen na jízdu do Prahy, ale i po Praze a ostatních částech kraje, které již jsou do PID integrovány. Ke změně, která se týká Rakovnicka a Hořovicka, dochází od zítřka.



To není jediná novinka v cestování hromadnou dopravou. Nově bude možné jízdní doklady PID využít také na zhruba dvou desítkách rychlíkových spojů mezi Prahou a Berounem. Domluvili se na tom zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), Českých drah (ČD) a ROPID, který organizuje pražskou dopravu.

„Železnice je nepostradatelná v rychlém dojíždění do Prahy pro desetitisíce lidí každý den,“ řekl středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). „Jen z Berouna a jeho bezprostředního okolí jezdí do Prahy každý den několik tisíc lidí. Pokud chtěli cestovat vlakem na jízdenku PID, mohli dosud využívat jen pomalejší osobní vlaky,“ podotkl Petrtýl. Teď budou moci sednout i do rychlíku, čímž si cestu z Berouna na pražské smíchovské nádraží zkrátí zhruba o 15 minut.

„Zlepší se cestování rychlíky v Příbrami, Zdicích, Hořovicích, Kařezu, Rakovníku nebo třeba ve Stochově a Novém Strašecí,“ upozornil na výhody Petrtýl.

Kompletní propojení napřesrok

Podobné opatření už v kraji funguje od loňského dubna třeba na Benešovsku. Také tam mohou lidé využívat osobní a rychlíkové spoje v propojeném dopravním systému.

„Předpokládáme, že řada cestujících využije nově rychlíky, a tím se uvolní kapacita v osobních vlacích pro další cestující. Lidé si vždycky rychle najdou ten nejvýhodnější způsob cestování. Proto nemám obavu, že by o to nebyl na Berounsku, Příbramsku nebo Rakovnicku zájem,“ řekl ředitel ROPID Petr Tomčík

Pasažéři po integraci ušetří třetinu až polovinu ceny. „Kromě toho, že je cesta rychlíkem do Prahy mnohem pohodlnější než autem nebo autobusem, bude také levnější,“ uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Pavel Procházka. Výhodnější jízdné se bude týkat nejen předplacených kuponů na delší časový úsek, ale i jednorázových jízdenek.



Výhodou integrovaného cestování je především kombinace různých druhů dopravy. Cestující mohou po příjezdu do Prahy přestoupit na autobus, tramvaj či metro.

Problémy na Kladně

Totální prolnutí metropolitní a krajské dopravy je jedním z cílů stávajícího vedení hejtmanství. Navazuje tak na více než pětileté snahy svých předchůdců. Kompletně propojená by středočeská pražská dopravní síť měla být možná už příští rok.

„Je dobře, že integrační proces jen s malými odchylkami pokračuje dle schváleného harmonogramu a důsledně se odvíjí od železnice jako páteře veřejné dopravy,“ uvedl předseda středočeského Výboru pro dopravu Ivan Cinka (KSČM).



Po Mělnicku, které začalo výhody propojených linek využívat od dubna 2015, se postupně přidalo Benešovsko, Sedlčansko, Nymbursko a Kouřimsko. Ne vždy to však bylo bezbolestné.

Například po zapojení Kladenska koncem loňského léta v prvních dnech nevyjely desítky autobusů. Problém způsobil nedostatek řidičů, stovky spojů nabíraly zpoždění, opakovaně se měnily jízdní řády a výpadky byly patrné ještě několik týdnů po integraci oblasti. Pomohlo až angažování nových dopravců.

Postupné rozšiřování možností Středočechů cestovat pohodlněji, a navíc levněji po kraji i Praze obvykle nebývá předmětem žádných rozkolů mezi hejtmanstvím a pražským magistrátem. Neuralgickým bodem je však automobilová doprava. V nedávné době vyvolal kontroverzi třeba magistrátní plán omezit při smogu vjezd části aut ze středních Čech do Prahy. Hejtmanství se proti návrhu pražských zastupitelů ohradilo s tím, že by to vedlo ke kolapsu středočeské dopravy.

Pomoci, i když ne zcela vyřešit hustou dopravu z kraje do metropole, by mohla výstavba záchytných parkovišť. I v tomto případě se počítá s využitím dráhy. „Středočeši by měli parkovat u nádraží mimo město a dál jet vlakem,“ nechala se koncem loňského roku slyšet pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Autobusem, vlakem i lodí

Společné cestování se netýká jen dopravy po silnicích a železnicích, pracuje se rovněž na vodních cestách. Součástí metropolitní přepravy jsou už několik let přívozy na Vltavě. Pražské jízdné od loňska platí také na přívozu Kazín na Berounce.

Do sjednocené dopravy by měly v brzké době vstoupit také nejmodernější technologie, které by měly zjednodušit především nákup jízdného.

„Chceme zavést multikanálový odbavovací systém, který umožní využít jako nosič elektronických jízdenek například platební kartu či mobilní telefon,“ řekl Petrtýl s tím, že systém by mohl začít fungovat ještě letos v Praze a postupně také v kraji.