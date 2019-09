Kladno trápí zloději, v Boleslavi vás vzbudí rámus z ulice

Vánoční svátky byly na spadnutí, ale město už několik týdnů svíraly obavy. Krátce před koncem loňského roku si naštěstí lidé v Berouně, ale také sousedním Králově Dvoře oddechli. Policii se totiž podařilo dopadnout pachatele několika loupežných přepadení. Jejich scénář byl pokaždé dramatický. „V okamžiku, kdy jej žena cestou z nákupu míjela u Městské hory, ji dohnal a úderem do zad srazil na zem. Strhl jí kabelku z ramene a dal se na útěk,“ líčí mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková poslední díl série. Nedlouho poté policisté okolí místa přepadení obsadili a útočníka zadrželi.



Letos se zatím nic podobného neopakovalo. „Posledních šest let u nás navíc kriminalita stále klesá. Ale třeba v obchodních centrech a na tržištích by si lidé měli dávat pozor na okradení,“ varuje Marcela Pučelíková. Podle jejích slov šlo a přelomu roku o výjimečný případ, lidé se prý v berounských ulicích nemusejí bát. „V Berouně se pohybuje daleko méně takzvaně závadových osob než dříve, což je ve městě naší velikosti znát,“ přidává se mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Jak dodává, lidé mají v poslední době ke strážníkům větší důvěru a pomáhají jim.



S potížemi se naopak potýkají v Mladé Boleslavi. Strážníci evidovali v roce 2016 celkem 63 785 přestupků, loni to bylo 82 569. „Důvod je jednoznačný. Agentury sem často vozí za prací cizince, kteří nerespektují naše zákony a vyhlášky. Z tohoto důvodu se situace jednoznačně zhoršila,“ uvádí mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková. Časté je rušení nočního klidu a vandalismus. Na druhou stranu ve městě klesá počet krádeží.

V Kolíně pomohlo zrušení heren

Více klidu si na rozdíl od Mladé Boleslavi užívají v menších městech jako je Nymburk či Rakovník. Pravděpodobnost, že se návštěvník stane v ulicích obětí zločinu, je proto nižší. „Situace ve městě se oproti minulým letům zlepšila. Třeba přepadení nebo kapesní krádeže jsou ojedinělé. Pouze o víkendech občas řešíme rušení nočního klidu,“ tvrdí velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový. Trend potvrzuje i mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. „Objevují se vloupání, ohrožení pod vlivem návykové látky i poškození cizí věci. V posledních dvou letech ale trestných činů ubývá,“ konstatuje mluvčí.

FAKTA: Krádeže v největších městech Středočeského kraje Kladno 2016 1 083 2017 995 2018 722 Mladá Boleslav

2016 489 2017 516 2018 530 Pozn. Jde o krádeže a krádeže vloupáním Zdroj: Policie ČR

Její kolegyně z policejního oddělení v Brandýse nad Labem Eva Hašlová hovoří o pozitivním vývoji v Mělníce. Město na soutoku Vltavy a Labe je tak stále bezpečnějším místem pro život . „Kriminalita ve Středočeském kraji, tedy i na Mělníku, má klesající tendenci. To potvrzují i statistické údaje,“ říká Eva Hašlová s odvoláním na záznamy o přestupcích a trestných činech, které jsou dostupné na webových stránkách bezpecnymelnik.cz.



Totéž lze konstatovat v Kolíně. „Jedním z podstatných důvodů je uzavření heren. A také stavební uzavírka na nové ubytovny, zajímavým a přínosným je taktéž projekt Bezpečný Kolín,“ vyjmenovává mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá hlavní faktory, které přispěly ke snížení počtu přečinů. Naprosto výmluvné je pak srovnání množství případů s pět let starými čísly. Zatímco v roce 2014 policie řešila 112 případů kapesních krádeží, loni to bylo jen 36. Loupeží bylo jen pět, před pěti lety 23, což znamená pokles o 78 procent. Stejně výraznou změnu k lepšímu lze sledovat i u výtržnictví či vandalismu a rušení nočního klidu. Obávat se nemusejí ani hosté turisty oblíbené Kutné Hory. „Byla a je bezpečné město, počet přečinů je rok od roku nižší,“ tvrdí zástupce ředitele kutnohorské městské policie Boris Doubrava.

V Kladně řeší hodně krádeží

Pověst kriminalitou nechvalně proslulého místa se zbavila Příbram. Ještě koncem devadesátých let ale především o víkendech zaměstnávali záchranáře zranění z pouličních šarvátek. Většina obyvatel dobře věděla, do kterého zábavního podniku není radno zajít, neboť se čas od času stává místem, kde si vyřizují své účty ostří hoši. „Byly doby, kdy jsem si hodně rozmyslel, zda z hospody půjdu pěšky, nebo si radši připlatím za taxi. Teď se klidně o půlnoci projdu domů,“ hodnotí s odstupem situaci ve městě pětačtyřicetiletý Michal.

Na sklonku druhé dekády nového tisíciletí jsou ulice pod Svatou Horou mnohem klidnější. A počet přečinů klesl výrazně. „Z průzkumů pak vychází, že i pocit bezpečí je u obyvatel vyšší, tedy že se méně obávají či setkávají s trestnými činy nebo přestupky,“ říká mluvčí města Příbram Eva Švehlová. Od roku 2008 kriminalita ve městě klesá. Nejvyšší byla v roce 2007, kdy došlo ke 2 464 trestným činům. „Pokud vezmu nejzávažnější násilnou trestnou činnost, tedy loupeže, v roce 2008 jsme řešili 46 případů a letos zatím tři,“ dokládá zlepšení příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová.

Podobně jako Příbram má z hlediska pouličního života všelijakou pověst také největší město v kraji. I v Kladně ale za poslední tři roky zaznamenali pokles trestné činnosti. „Lze se domnívat, že kriminalitu ve městě ovlivňuje vyšší koncentrace lidí s nižší vzdělanosti, nezaměstnaných na sociálních dávkách a rovněž výskyt drogově závislých,“ zmiňuje některá specifika mluvčí kladenské policie Michaela Nováková. Největší podíl na tamních statistikách má majetková kriminalita, loni policie řešila 386 krádeží a 164 vloupání. Kladenští strážníci pak rovněž upozorňují na bezprizorní lidi potulující se po městě.

Herny a restaurace v centru Kladna nahrazují nové stavby jako například obchodní centrum. I to stojí za snížením kriminality.

Ke dvěma ublížením na zdraví, pěti krádežím a několika dalším trestným činům vyjížděli strážníci v období od ledna do září v Benešově. Ve srovnání s uplynulými sezonami jde o mírný nárůst. „Neznamená to, že by se zhoršila bezpečnostní situace ve městě. Jde spíše o to, že městská policie personálně posílila a poněkud přehodnotila priority. Více se soustředíme na protiprávní jednání,“ vysvětluje velitel tamních strážníků Radek Stulík. Při pohledu do statistik státních policistů je navíc zřejmé, že je i v benešovských ulicích bezpečno. „Obecně lze konstatovat, že počet trestných činů na Benešovsku meziročně neustále klesá a to už od roku 2015. Je to tím, že se policistům daří kriminalitu objasňovat,“ podotýká za Benešov policejní mluvčí Eva Stulíková.



Buďte pozorní za volantem

Policisté se napříč krajem shodují, že jejich velkým pomocníkem je kamerový systém. Počty monitorovaných míst se ve větších městech regionu dál navyšují. Obsluhu mají na starost strážníci, sledování ale využívá i státní policie. „Nejde jen o to, že můžeme na místo rychle vyjet, ale záznam nám slouží jako důkazní materiál,“ upozorňuje Marcela Pučelíková. Kamery prostě pomohly k větší bezpečnosti v ulicích. A zlepšily i dozor nad městským provozem.

Čísla nicméně hovoří jasně. Obyvatelé i návštěvníci středočeských aglomerací by měli pamatovat na svou bezpečnost také sami. Strážníci s policisty se totiž shodují, že nejčastějšími prohřešky v ulicích jsou právě dopravní přestupky. Neukáznění řidiči pak mohou způsobit situace, které ohrožují bezpečnost ostatních. Ať už jde o telefonování za volantem či špatné parkování. „Nejpočetnější skupinou oznámených případů je porušení předpisů v dopravě,“ potvrzuje i za jinak klidný Mělník Eva Hašlová.

Umravnit motoristy se nicméně daří třeba Kolínským. Od roku 2014 tam strmě klesá počet dopravních přestupků. Ještě před třemi lety jich evidovali více než 2 000, za poslední rok jen 351. Pro návštěvníky města jde zároveň o jasný signál, aby byli za volantem obezřetní a zbytečně nemuseli platit pokuty. Kolínští strážci pořádku jsou zjevně bdělí.