Plesnivé čekárny na středočeských nádražích zmizí, čeká je modernizace

Cestující i turisté, kteří přijíždějí vlakem do Karlštejna nebo Nelahozevsi, zažívají retro – staré stoly, proutěné odpadkové koše či otočné válce s jízdními řády. Odpadající flekatá malba a vlhké zdi. Za pár týdnů by tohle všechno mělo zmizet – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) totiž zahájí rozsáhlé rekonstrukce nejen těchto dvou nádražních budov, ale také dalších, třeba v Hořovicích a Kolíně.

Náklady na nová nádraží Investice SŽDC v letech 2018–2019

Kolín 66 mil. Kč

Hořovice 6 mil. Kč

Karlštejn 5,8 mil. Kč

Nelahozeves 5,5 mil. Kč

Čachovice 5,5 mil. Kč

Nižbor 5 mil. Kč

Bratkovice 5 mil. Kč

Beroun 240 mil. Kč Pokračující z roku 2017 Zdice 8,8 mil. Kč

Příbram 8,8 mil. Kč

Kutná Hora – město 7,7 mil. Kč Rekonstrukce autobusových terminálů

Kolín rekonstrukci dokončí letos, projekt stál zhruba 60 mil. Kč, dotace z IROP pokryla 45 mil. Kč.

Modernizaci připravují Kladno (cca 250 mil. Kč) a Mělník (23 mil. Kč). Obě města by chtěla zahájit letos.

Podle mluvčího SŽDC Marka Iliáše jsou téměř všechna středočeská nádraží ve špatném stavu. Proto do nich letos investují 118 milionů korun, dalších 51 milionů je pak určeno na opravy těch pražských. „Na opravu nádražních budov máme vypracovaný střednědobý plán investic, do něj jsme zařadili jak nádraží v nejhorším stavu, tak ta, kde už rekonstrukce začala bývalým vlastníkem České dráhy,“ uvádí Iliáš.

Rekonstrukce karlštejnského nádraží bude stát mezi pěti až šesti miliony korun. Za stejnou sumu se opraví i to hořovické. V plánu je výměna oken a dveří, oprava fasády a střechy a zkulturnění prostoru kolem budovy. „Nepamatuji se, že by se v posledních letech nádraží nějak víc opravovalo, přitom sem jezdí mnoho turistů a o opravu stojíme už několik let. Několikrát jsem psal na České dráhy i SŽDC, ale bez reakce,“ říká starosta Karlštejna Petr Rampas (Sdružení za lepší Karlštejn).

„Budova je snad ucházející, ale určitě je potřeba upravit okolí,“ dodává k tomu místostarosta Nelahozevsi Josef Kukla (KSČM) s tím, že na pozemku stojí například opuštěný sklad, který už léta chátrá. Jenže zrovna této budovy se zřejmě plánované opravy nedotknou.

„Na malých nádražích počítáme s modernizací čekárny, s novými omítkami, podlahou, rozvody elektřiny a toaletami. Co cestující uvítají, budou nové lavičky či obrazovky s jízdními řády,“ popisuje plány Iliáš.

Návrat k funkcionalismu

Nádraží v Kolíně je daleko rozsáhlejší investicí. Stavební firma tu začne s opravou na přelomu května a června a práce rozdělí do čtyř etap. Náklady jsou více než 60 milionů korun. „Budova je ve špatném stavu, občas dokonce opadává omítka. Nádraží je velmi frekventované, protože jsme významný dopravní uzel na koridoru Praha – Česká Třebová a Praha–Brno,“ reaguje na plány SŽDC místostarosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Budově nádraží by se měl vrátit původní funkcionalistický vzhled. „Odstraníme a nahradíme například nevhodné zazdění skleněnými tvárnicemi ve druhém podlaží v hlavní hale,“ přibližuje Iliáš s tím, že interiér se kompletně změní, na svém místě zůstanou jen vnitrostátní pokladny. Přibude prostor pro další dopravce, restaurace a pekárna. „Všechny nové komerční prostory nabídneme v rámci výběrového řízení, takže přesné spektrum služeb ještě nevíme,“ dodává Iliáš. Po dobu rekonstrukce bude nádraží uzavřeno jen částečně a fungovat nepřestane ani restaurace.

V novém se představí i autobusové terminály

V Kolíně se ovšem od loňského roku buduje také nový autobusový terminál. „Aktuálně se nacházíme ve druhé fázi, která je nejnáročnější. Staví se totiž zastřešení budovy a autobusových stanovišť,“ upřesňuje Kašpar s tím, že druhá část stavby by měla být hotová do konce srpna.

„Následně zahájíme poslední etapu, ve které plánujeme vybudovat velké P+R parkoviště pro více než sto aut. Autobusový terminál by pak měl být kompletně dokončen na přelomu září a října,“ říká Kašpar a doplňuje, že město na projekt získalo dotaci z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši čtyřiceti pěti milionů korun, takže musí vše stihnout do konce tohoto roku.

„Celkové náklady na stavbu jsou okolo šedesáti milionů. Z IROP jsme dostali nejvyšší možnou dotaci a zbylých patnáct milionů hradíme z rozpočtu,“ vypočítává Kašpar.

Dalšími středočeskými městy, která se na modernizaci autobusového terminálu teprve chystají, jsou Kladno a Mělník. Jejich radnice stále čekají na rozhodnutí o dotaci z programu IROP. Pokud peníze získají, obě města by ráda práce zahájila ještě letos.

Mělník přitom autobusové nádraží opravoval v letech 2005 až 2006. Stavební práce tehdy vyšly na třicet milionů korun, pětasedmdesát procent pokryla dotace z fondů Evropské unie.

„Současný projekt je v podstatě jen další etapou. Modernizace se dočká nejen nevyhovující zázemí a zastaralé sociální zařízení, ale počítáme i s vybudováním nového parkoviště vedle nádražní budovy,“ přibližuje starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé Město) s tím, že „autobusák“ bude propojen s vlakovým nádražím. Celkové náklady na projekt jsou odhadnuty na více než třiadvacet milionů korun, devadesát procent by podle Mikeše mohla pokrýt dotace z IROP.

Asi nejnákladnější a nejrozsáhlejší modernizaci autobusového terminálu chystá největší středočeské město Kladno. Plánuje prostavět více než čtvrt miliardy korun, a proto radnice podala rovnou dvě žádosti o dotace z IROP. „Součástí projektu autobusového terminálu je i výstavba podzemního parkoviště, jehož cena je odhadnuta na zhruba sto milionů korun. Na tuto akci podalo město samostatnou žádost o dotaci, druhá se pak týká samotného nádraží,“ upřesňuje mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Do míst, která v minulosti žila čilým dopravním ruchem, zavede čtenáře seriál Zaniklé tratě (03/2018)