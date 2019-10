Volnočasové středisko v Trutnově je v novém, sály mění jako chameleon

Hala pro bojové sporty je zároveň noclehárnou pro 40 dětí, horolezecká stěna je pro trénink i dějiště únikových her, při kterých se lze spustit ze střechy jako James Bond. Výtvarná dílna je počítačovou učebnou i jídelnou.



„Budova je neskutečně rozmanitá. Při tak velkém množství dětí, které k nám chodí, musí místnosti splňovat funkce pro více činností. Středisko nemá jasné portfolio, nejsme jen sportovci, přírodovědci nebo technici. Tady je všechno pohromadě. Není proto možné, aby každý oddíl měl vlastní klubovnu,“ vysvětluje Josef Khol, ředitel centra volného času, které se do nových prostor přestěhovalo ze Základní školy Rudolfa Frimla.

Středisko vzniklo kompletní rekonstrukcí a přístavbou dvou objektů k bývalé tělocvičně. Včetně skladů, šaten a sociálního zázemí má více než sto místností. Největším sálem je zmodernizovaná původní tělocvična s prezentačním led panelem a zvukovými stěnami. Po položení koberce a dalších úpravách se promění ve velkou společenskou místnost.

Kvalitní ozvučení mají i další klubovny a ateliéry, zesilovače, přehrávače a mix lektoři ovládají chytrými telefony přes bluetooth. Taneční sál v jižní části, který má speciální povrch pro step, se dá stisknutím vypínače na stěně bleskurychle zatemnit. Skutečnou chloubou je jedenáct metrů vysoká lezecká stěna, přesněji řečeno soustava stěn.

„Většina z nich je rovných, obtížnosti se dělají přídavnými profily a chyty. Celkem je tu třicet lezeckých linií,“ popisuje Khol.

Ve spodní části vyztužené stěny umožňují napnutí slackliny čili populární chození na popruhu. „Díky sněhovačům, mlhovačům, barevným světlům a další divadelní technice umíme při různých programech ‚proměnit‘ lezeckou stěnu v himálajskou osmitisícovku,“ upozorňuje ředitel.

Lezení na umělé stěně je podle něj trendem a mezi dětmi v Trutnově je o to obrovský zájem. V této části střediska se nachází také boulderová stěna a navazující výuková galerie. Kromě dětí zde budou trénovat záchranáři nebo firmy zabývající se výškovými pracemi.

Klubovnu pro školení instruktorů je možné díky akustické dělicí příčce během chvilky rozdělit na dvě místnosti, její bleskové vyklizení umožňuje sklopný nábytek. Otevíracími světlíky se účastníci únikových her dostanou na střechu a například se mohou slanit do části s horolezeckou stěnou.

„Chtěli jsme, aby budova uměla překvapovat, aby kdykoliv sem lidi vejdou, vypadala trochu jinak,“ zdůrazňuje Josef Khol možnosti multifunkčního objektu.

Více funkcí plní také sál pro bojové sporty s podlahou na osmi stovkách gumových profilů. „Skoro každý víkend ve středisku spí skupina dětí, vejde se jich sem čtyřicet,“ poznamenává ředitel.

Ráj pro mladé zvukaře a kameramany

Nejvíc peněz stálo vybavení sálu s pódiem, sedačkami a mixážním pultem označeného jako „divadlo“. Vznikal v přímé spolupráci se zaměstnanci trutnovského kulturního centra Uffo a je napěchovaný špičkovou osvětlovací i zvukovou technikou.

„Zvukový a osvětlovací aparát v Uffu a u nás je na stejné úrovni, máme zde jakousi zmenšeninu Uffa. Sál byl v první řadě vytvořený jako produkční místnost, kde se budou učit mladí osvětlovači, zvukaři, scenáristi, kameramani a režiséři,“ vysvětluje Josef Khol.

Mixážní pulty se dají ovládat přes aplikace v mobilním telefonu. Zároveň se tady budou odehrávat představení nebo zkoušky kapel.

Největším chameleonem ze všech sálů je sousední výtvarný ateliér. Kromě zázemí pro rukodělné činnosti je jídelnou pro účastníky kurzů i počítačovou učebnou. Mobilní příčka z ní zároveň umí vytvořit šatnu pro herce.

Od října nastoupí do více než 60 kroužků zhruba tisíc dětí. Do tří let by podle Josefa Khola mohl počet zájemců v kroužcích stoupnout na 1 500. Už od září je venkovní část areálu s různými hřišti, lanovým parkem a sportovišti, stejně jako kavárna otevřená pro širokou veřejnost. Středisko má 20 stálých zaměstnanců, 50 externistů a stejný počet instruktorů.

„Nejenže vyplňujeme dětem volný čas, ale ovlivňujeme jejich další směřování v životě. Za ty roky jsme zjistili, že přes volnočasové aktivity jim opravdu razantně vstupujeme do života. Povolání pedagoga volného času dávám na úroveň lékaře nebo právníka. Je velký předpoklad, že tomu, co vás v mládí hodně baví, se budete věnovat i v dospělosti,“ říká Josef Khol.

Rekonstrukce a dostavba sportovního areálu Na Nivách začala v listopadu 2017. Dělníci vybudovali celkem 24 objektů, například dětské, multifunkční a dobrodružné hřiště nebo lanový park. Kolaudace se uskutečnila letos v květnu. Trutnov investice přišla na 197 milionů korun.

„Veškeré náklady na tento unikátní projekt jsme pokryli z vlastních zdrojů,“ doplňuje trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS).

Na Nivách napřed vybourali starý sportovní areál. Záběry jsou z února 2018:

