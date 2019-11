Ostravští strážníci řeší hlavně dopravu. Změníme to, slíbil primátor

Ve výroční zprávě za rok 2018 uvádí Městská policie Ostrava, že z téměř osmdesáti tisíc odhalených přestupků se 89,3 % týkalo dopravy a jen necelých jedenáct procent veřejného pořádku.



Primátor Tomáš Macura na nedávném setkání polistopadových lídrů města veřejně slíbil, že situace se změní a pokut za parkování či jiné dopravní přestupky ubude.

„Už jsem dal příkaz novému řediteli, ať se začnou více věnovat tomu, kvůli čemu je městská police vlastně zřízená,“ uvedl Macura.

Jeho předchůdce Petr Kajnar, jenž velel strážníkům osm let, mu situaci vyčetl.

„Když jsem převzal městskou policii, dělala devadesát procent dopravní agendy. Řekl jsem, že se musí víc věnovat veřejnému pořádku a také kriminalitě, aby pomohli státním policistům, kterých tehdy bylo v ulicích málo. Podařilo se mi stlačit dopravní agendu pod padesát procent, ale tys to zase pustil,“ řekl Kajnar.

„Asi jsem to pustil,“ přiznal Macura. „Ale už se to snažíme obrátit,“ dodal. Sebe i strážníky pak hájil například tím, že s dopravou ve městě je to stále složitější a kvůli špatnému parkování leckde nemohou projet hasiči, záchranka ani popeláři.

Dodal také, že strážníci se kromě dopravy věnují mnoha jiným činnostem a jejich práci ocenil.

„Ostrava má nejpočetnější městskou policii na počet obyvatel. Jiná města nám závidí unikátní spolupráci všech bezpečnostních složek. Díky tomu má zdejší státní policie nejvyšší míru objasněnosti trestných činů v zemi, přes čtyřicet procent. Třeba Praha má jen dvacet pět procent,“ podotkl Macura.

Strážníci změně moc nevěří

Exprimátor Kajnar sice při debatě primátorů podíl dopravní agendy v době svého nástupu do funkce v roce 2006 nadsadil, podle výroční zprávy činil tehdy 57 %, ale pravdu měl v tom, že ho pak snížil a do roku 2011 držel pod padesáti procenty. Ještě v roce 2014, kdy Kajnar funkci předával, činil 55,4 %.

Zaměření ostravských strážníků na dopravu 2006......................57 % 2010......................48,76 % 2014......................55,4 % 2018......................89,3 %

Až pak skokově stoupal. Podle mínění řadových strážníků to souvisí s tím, jak roste doprava i nekázeň řidičů, ale také s jejich motivací.

„Oficiálně nám nikdo nemůže nařídit, kolik máme rozdat pokut, ale větší aktivita hraje roli při rozdělování odměn,“ líčí muži anonymně.

Když se Kajnar snažil pokutování řidičů omezit, strážníci se radovali.

„Po nástupu k městské policii jsem musel každou směnu rozdat řidičům nejméně dvě až tři pokuty. Taková byla norma pro všechny, abychom vykázali činnost. Dnes už často řešíme dopravní přestupky domluvou a až za opakovaný problém dáváme pokutu,“ řekl v roce 2008 médiím muž, který stále pracuje jako strážník, ale mluvit již nechce.

Důvod mlčení naznačil MF DNES jiný strážník. „Upřímně moc nevěříme, že se situace změní k lepšímu. Zatím jsme žádné pokyny nedostali. Navíc problémy s dopravou jsou v Ostravě tak velké, že není možné je neřešit. Hodně podnětů k parkování dostáváme přímo od obyvatel města, takže se tím musíme zabývat,“ popsal muž v uniformě.

Miroslav Plaček, který se letos v srpnu stal novým ředitelem Městské policie Ostrava, to ale vidí jinak. Potvrdil slova primátora Macury, že nastane změna.

„V žádném případě není naším úkolem rozdávat pokuty. Naší prioritou jsou záležitosti veřejného pořádku. Zaměřujeme se na problematiku, která nás nejvíc trápí, například kouření na zastávkách, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, černé skládky vznikající odkládáním velkoobjemového odpadu ke kontejnerům, ale i další záležitosti,“ uvedl Plaček.

„Poměr přestupků v dopravě v porovnání s veřejným pořádkem se už letos mírně sníží a příští rok ještě více. Věřím, že z postrachu řidičů budou opět strážci města.“