Pražská městská policie chce do vozového parku elektromobily

10:48

Městská policie příští rok koupí čtyři elektromobily za 7,2 milionu. Jejich vyšší cenu má vyvážit levnější servis. Ve třech z nich by jezdili strážníci na tísňové lince 156, čtvrté vozidlo by bylo referentské. Pokud se roční provoz osvědčí, mohli by jich strážníci v budoucnu nakoupit až sedmdesát.