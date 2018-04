Budějovicím chybějí strážníci, do služby je mají přilákat peníze

V Českých Budějovicích se už delší dobu nedaří navýšit počet strážníků na plný stav. Osmnáct jich loni přišlo a naopak sedmnáct odešlo. Nástupní plat teď není ani 20 tisíc korun a práce je často náročná a také nebezpečná.

Vedení města se rozhodlo, že se letos pokusí zaplnit všech dvanáct prázdných míst. A poté ještě o dalších deset městských policistů a dva asistenty prevence kriminality počet navýšit. Pomoci k tomu má nábor, ve kterém hrají motivační roli peníze.

„Při nástupu získá nováček příspěvek dvacet tisíc korun a dalších deset tisíc korun po roce služby. Chceme se tím trochu pojistit, aby hned neutekl do jiného zaměstnání, a zmenšila se tím fluktuace,“ vysvětlil primátor Jiří Svoboda (ANO).

O úpravách rozhodli českobudějovičtí radní na jednání minulé pondělí a vstupují v platnost už 1. května. Cílem je 135 zaměstnanců a z toho asi jen 15 civilních. Novinek platných od května je více a přidáno dostanou všichni městští policisté, jejich platy se zvednou o 1 500 korun měsíčně.

„Průměrná mzda tak poté bude 36 100 korun,“ upřesnil Svoboda. Celkově se pak rozpočet na fungování českobudějovických strážníků zvýší o více než 7,2 milionu korun. Loni byl bezmála 86 milionů.

Třeba jen vybavení a výstroj pro nového člena stojí přes 40 tisíc. Pokud se jedná o asistenta prevence kriminality, který nemá zbraň, pak je to přes 21 tisíc.

Městská policie řešila v roce 2017 celkem 35 911 přestupků

Vedení města si od posílení počtu strážníků slibuje zvýšení bezpečnosti i preventivní činnosti, navýšení rozpočtu se pak projeví třeba i v nákupu další kamery do systému. Otočná bude nově v Riegrově ulici na Pražském předměstí. V místě, kde si lidé už delší dobu hodně stěžovali na problematické soužití s částí nepřizpůsobivých obyvatel. Celkem jich tak na území Českých Budějovic bude městská policie mít sedmatřicet.

Zajímavé je věkové složení strážníků. Například ve věku 21 až 30 let je jich ve službě 22, ve věku 31 až 40 let 40. K dispozici už je také kompletní zpráva o činnosti za loňský rok. Městská policie řešila v roce 2017 celkem 35 911 přestupků. Oproti roku 2016 je to o 3 594 přestupků méně.

„Nejčastěji zasahujeme v centru, na Lannově třídě, kolem nádraží, ale třeba i na Palackém náměstí a v okolí,“ vyjmenoval před časem mluvčí budějovických strážníků David Štýfal.

Dokazují to i čísla, v centru to bylo 20 630 přestupků, následuje Pražské předměstí s méně než 4 500 přestupky, pak Rožnov a sídliště Máj, kde je to přibližně 1 500 případů. Na opačném konci jsou Haklovy Dvory a Třebotovice, kde se dá počet zásahů spočítat na prstech jedné ruky.

Nejčastějšími prohřešky jsou ty dopravní, špatné parkování, stání na chodníku, nerespektování značek. Hlídky také loni radarem změřily a následně řešily 792 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci.

Strážníci pak vyřešili 18 113 přestupků pokutou uloženou na místě, 7 665 přestupků napomenutím a 5 751 přestupků oznámili věcně příslušnému správnímu orgánu.

„Na blokových pokutách vybrali téměř 4,5 milionu korun. Na manipulačních poplatcích za nasazení a odstranění botiček na vozidla to bylo dalších skoro 1,2 milionu korun,“ dodal primátor Jiří Svoboda.