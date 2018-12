Ve Stráži pod Ralskem čerpají z podzemí jedy. Přemění je na čistou vodu

Neutralizační a dekontaminační stanice za svůj život odvede z podzemí 400 tisíc tun jedů, které by jinak ohrožovaly podzemní vody a celý ekosystém.

„Ve speciálních reaktorech se roztoky neutralizují a srážejí. Ze vzniklé suspenze se dalšími postupy získá nerozpustná sraženina. Ta se vyváží na bezpečné odkaliště. Vyčištěná voda se pak vypustí do Ploučnice,“ řekl šéf strážského závodu Diama Ludvík Kašpar.

Z odpadu jednou vytěží důležité prvky

Od roku 1967 bylo do území o ploše více než 2 400 hektarů vtlačeno obrovské množství kyseliny sírové jakožto uran loužícího činidla a také kyseliny dusičné jako oxidační látky. Dále byl do podzemí vháněn také amoniak, fluorovodík a kyselina chlorovodíková. Tato extrémně jedovatá směs se přes 20 let čerpá zpět. Podle Kašpara je to jediný způsob, jak mít nad jedovatými látkami kontrolu.

„V podzemí existuje přirozené proudění vod, jsou tam pitné vody, jedovaté roztoky tam nemáme pod žádnou kontrolou. Je lepší kontaminaci koncentrovat na povrchu na jednom místě, kde tu kontrolu máme,“ vysvětlil Kašpar s tím, že i z jedovatého „koláče“, který je produktem čištění, se v budoucnosti mohou získat důležité prvky.

„Ve sraženině jsou sírany, železo, hliník, těžké kovy, radionuklidy, ale například i chrom, vanad a berilium. Jednou jistě vznikne technologie, která je bude umět z tohoto produktu získat,“ podotkl.

Surový roztok, který Diamo dále čistí, pochází z vyluhovacích polí v okolí Stráže pod Ralskem. Zajímavostí je, že je v něm v malém procentu stále obsažen uran, který vyloužila kyselina sírová. Ročně je to asi 25 tun. Diamo jej po přepracování na polotovar zvaný žlutý koláč dále prodává pro výrobu palivových článků jaderných reaktorů. Jde však o vedlejší produkt činnosti Diama.

Sanace skončí v roce 2042

V podzemí Stráže pod Ralskem je ale stále ještě kolem 2,5 milionu tun jedovatých roztoků, které je třeba vyčerpat a vyčistit. Jde zpravidla o kyselinu sírovou a v ní rozpuštěné železo a hliník.

„Jde o nejrozsáhlejší sanaci v celém Česku. Konec nastane někdy v roce 2042, stát to bude ještě 23 miliard korun,“ vyčíslil ředitel státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík.

Sanace chemické těžby ve Stráži pod Ralskem probíhá od roku 1996, kdy o tom rozhodla vláda. V tomto roce bylo ukončeno dávkování kyseliny sírové do podzemí a ta se již jen vyčerpává. Sanace po hlubinné těžbě uranu ve Stráži již ustala.