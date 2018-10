Půlka kandidátů SPD v Praze 1 je nevolitelná, nezařídili si trvalé bydliště

Trvalé bydliště v místě je jednou z podmínek pro kandidaturu v komunálních volbách. A pouze jedenáct kandidátů hnutí Svoboda a přímé demokracie Tomia Okamury (SPD) v Praze 1 má trvalé bydliště v této městské části už od podání kandidátky.

Zbývajících čtrnáct si mělo trvalý bydliště podle zákona zařídit do prvního dne konání voleb, tedy do 5.října, ale stihl to pouze jeden z nich. Volitelných tak zůstalo dvanáct.



„K dnešku se přihlásili k trvalému pobytu jen jeden kandidát SPD z celkových 14, kterých se tato povinnosti týkala,“ potvrdila MF DNES mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková, podle které na změny v kandidátce SPD informuje i cedule ve volebních místnostech. Kandidátku už také upravil server volby.cz.

Počet kandidátů SPD se snížil také ve Zbraslavi, kde jich ubylo osm.



„Hnutí SPD velmi dbá na dodržení platné legislativy týkající se voleb. Tam kde se vyskytly jakékoliv nejasnosti, například v případě bydliště kandidáta, postupovali zmocněnci přesně v duchu zákona,“ sdělila mluvčí SPD Michaela Dolenská.



Důsledkem toho, že jde SPD do voleb v neúplném počtu oproti maximu možnému, ztrácí teoreticky polovinu hlasů, které ji mohli voliči dát. V komunálních volbách na Praze 1 mohou voliči rozdat až 25 křížků. Jelikož za SPD po vyškrtnutí kandiduje jen 12 osob, ostatní křížky voličům buď propadnou, nebo je mohou dát kandidátům za jiné strany.

Neúplnou kandidátku v Praze 1 má také TOP 09, ze které v srpnu odešel politický marketér Jakub Horák. Strana už nestihla sehnat náhradu. Horák tehdy rezignoval na svou kandidaturu kvůli rozporům se starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým, jenž je lídrem TOP 09 v Praze 1.

Na kandidátce koalice TOP 09 a STAN Spojené síly pro Prahu Horák zůstal.



Z kandidátních listin do pražského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí bylo odvoláno nebo se vzdalo kandidatury 67 kandidátů.

V Praze 9, která je pro volby rozdělena na tři obvody, z kandidátky pro jeden z obvodů odešlo všech devět kandidátů. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu Českého statistického úřadu.