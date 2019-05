Spor o volby ve Strakonicích pokračuje, vítěz chce podat druhou stížnost

Při rozhodování první ústavní stížnosti vrátil Ústavní soud spor zpět krajskému soudu, aby lépe odůvodnil své rozhodnutí. Ten v pátek rozhodl stejně jako v prvním případě (psali jsme zde).

Ještě v pátek to vypadalo, že Strakonická Veřejnost další ústavní stížnost nepodá. To se teď mění.

„Rozhodně ji chceme podat, protože s usnesením nesouhlasíme. Jednou jsme uspěli, takže si myslíme, že uspějeme znovu. Podle nás to soud dostatečně nezdůvodnil,“ potvrdil místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost).

Stížnost na loňský výsledek komunálních voleb podal neúspěšný kandidát do zastupitelstva Karel Janský (Změna pro Strakonice). Poukazoval na to, že vítězné uskupení bylo v kampani zvýhodněné v radničním zpravodaji i na výlepových plochách.

Město má k dispozici omezený rozpočet

„Do jisté míry mě to překvapilo, protože závěry Ústavního soudu byly po věcné stránce jasné, že k pochybení došlo. Krajský soud teď řekl, že ovlivnění bylo významné. Spíše mě překvapilo, že Strakonické Veřejnosti nejde o město jako takové a jeho občany,“ reagoval na informaci o druhé ústavní stížnosti Janský, jehož uskupení dostalo ve volbách 4,23 procenta hlasů, zatímco vítěz 51,2 procenta.

O další budoucnosti města tak pravděpodobně rozhodne znovu soud. Pokud by se měly konat náhradní volby, stalo by se tak nejméně za čtyři měsíce. Město teď proto funguje v rozpočtovém provizoriu.

„Nemůžeme nakládat s penězi a majetkem. Zastavené jsou projekty, jejich zadávání a budování dopředu,“ řekl starosta Hrdlička.

Janský si myslí, že město tento stav zvládne. „Zákon na to pamatuje. Oni sice jedou v provizorním rozpočtu, ale hospodaří každý měsíc s jednou dvanáctinou celkového rozpočtu za loňský rok. To je celkem vysoká částka. Je to nepříjemná situace, ale město to bez problémů přežije,“ uzavřel.