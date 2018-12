Strakonice a Český Krumlov otevřou nová autobusová nádraží

Řidič přijede s autem pod přístřešek, vyloží zavazadla i cestující. Ti se pohodlně přesunou na autobus či vlak, a i když bude sněžit nebo pršet, oni zůstanou v suchu. To je jedna z výhod nového dopravního terminálu, jehož stavbu v úterý slavnostně dokončili ve Strakonicích a v sobotu začne naplno sloužit cestujícím.

Modernizace areálu stála 63 milionů korun a trvala přes rok. Výsledkem je nový odbavovací prostor pro autobusovou dopravu včetně zastřešení v těsné blízkosti železniční stanice.

Plochu terminálu tvoří deset autobusových stání pro výstup a nástup cestujících, manipulační plocha umožňující příjezd a výjezd k nástupišti, 11 odstavných stání pro vozidla délky do 12 metrů a jedno stání pro menší autobus.

Plocha je napojena i na komunikaci v ulici U Nádraží, kde je k dispozici parkovací stání pro automobily. „Bonusem je hlídané a placené oplocené parkoviště, která budou moci využít ti, kteří odjedou na více dní,“ uvedl Vladimír Warisch, ředitel společnosti ČSAD STTRANS, jež je investorem akce.

Cestující získali větší komfort a výhodné je pro ně především propojení vlaků a autobusů. Úpravy na železnici předcházely této části.

„Z pohledu železniční infrastruktury je stanice Strakonice dokončená,“ potvrdila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová. Modernizovat se bude ještě budova.

Zastřešení terminálu je navrženo jako jeden velký celek, který zakryje odjezdová a příjezdová stání, parkovací místa pro dočasné stání, nástupiště i komunikační prostor pro chodce s návazností na podchod k nástupištím Českých drah. Prostor je vybavený digitálním informačním systémem pro cestující.

„Vzpomínám si, jak jsem před lety občas chodil za školu a trávil čas na nádraží. To staré mělo kouzlo, hlavně klasický nádražní bufet, který je tam dodnes. Nový areál ale vypadá moc dobře,“ hodnotil místní obyvatel Roman Voráček.

Revitalizace se dočkal i celý přilehlý areál o ploše sedm hektarů. Vznikly na něm nové pěší komunikace, odpočinkové plochy a prostor dostala i zeleň.

Stará autobusová nádražní budova bude fungovat ještě minimálně rok.

„Prozatím tam zůstává čekárna a další provozovny,“ doplnil Warisch. Přesun nastane ve chvíli, kdy bude hotová i modernizace objektu vlakového nádraží, na kterou by se mohlo dostat příští rok.

V Krumlově se bude pracovat až do jara

Od neděle se vrací autobusové nádraží v Českém Krumlově z provizorního místa na Špičáku na původní adresu v Nemocniční ulici.

„Do provozu dáme hlavní peron s devíti krytými nástupišti a část vedlejšího peronu s jednou zastávkou na městskou dopravu spolu s obslužnými cestami směrem do centra i k nemocnici,“ popsal Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, který má rekonstrukci terminálu na starosti.

To, co cestující neuvidí, ale stálo to řemeslníky spoustu práce, jsou kompletní nové inženýrské sítě v celém areálu, elektrorozvody, vodovod i dešťová kanalizace s navazujícím závlahovým systémem. Nový je i systém opěrných zdí pro zajištění stability celého terminálu.

Velká část ploch je z původních kamenných kostek, chodníky jsou z nové kamenné mozaiky doplněné starými kostkami. Hlavnímu peronu dominuje vzdušná konstrukce, která svými tvary připomíná arkády, nebo loubí historických domů.

„Zastřešení peronu se mi líbí, je to originální. Nádraží konečně začíná vypadat pořádně. Ale úplně spokojený budu, až tu otevřou parkoviště,“ podotkl českokrumlovský technik Petr Nováček.

Na parkoviště se stovkou míst si však musejí cestující ještě počkat.

Modernizace autobusového nádraží za 82 milionů korun začala na jaře a původně měla skončit do konce letošního roku. Jenže právě v místech připravovaného parkoviště narazili dělníci ve svahu na nestabilní zeminu a vedle ní na skálu.

Kvůli tomu se protáhne i dokončení nového přístupu po schodišti z centra města až do jara. Do konce prosince má být alespoň kompletně vylepšena nádražní hala s novou čekárnou, cestující tam najdou nápojové i jídelní automaty a opravené toalety.