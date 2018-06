Města kvůli nepřizpůsobivým nechtějí prodat domy, nebo je naopak kupují

V Žatci zastupitelé na svém posledním zasedání odmítli prodat někdejší Posádkový dům armády (PDA) v Masarykově ulici. Zároveň odložili prodej bývalé posádkové věznice v ulici Obránců míru.



„Víme, jak dopadly jiné prodeje v minulých letech a potýkáme se se stěhováním nepřizpůsobivých obyvatel do centra města,“ sdělil žatecký zastupitel Martin Štross. Podle něj by bylo lepší, kdyby město dalo domy dohromady samo.

O koupi obou nemovitostí měla zájem developerská společnost z Kadaně. V bývalé věznici chtěli její zástupci vybudovat byty pro manažery z okolních firem a v PDA byty, kanceláře či obchody.

Zástupcům firmy nepomohl při přemlouvání politiků ani příslib smluvního závazku, že na místě nevznikne žádné bydlení pro problémové.



„Představa města je, že alespoň část PDA by mohla sloužit podpoře cestovního ruchu. Nabízí se, aby byl objekt průchozí, takže by se lidé skrz něj dostali k Chrámu chmele a piva. Takový záměr už se objevil před časem, podle něj by posádkový dům mohl sloužit k ubytování i jako pivní lázně,“ uvedl mluvčí Žatce Tomáš Kassal.

O objekty v Ústí se zajímá dlužnice

V krajském městě pak chtěla koupit dva prázdné domy v kdysi nechvalně proslulé Matiční ulici místní obyvatelka.

Rada obvodu Neštěmice, pod nějž spadá i Matiční ulice, rovněž prodej roky prázdných a zakonzervovaných objektů odmítla z obavy z možného nastěhování sociálně slabých obyvatel.

„Žena neuvedla cenu, pouze chtěla měsíčně splácet 30 tisíc korun, a to přesto, že je v insolvenci,“ řekla starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Žadatelka je dlužnicí a je tedy jasné, že by domy koupit sama nemohla. „Celé to budí dojem, že byla jen takzvaným bílým koněm. Nechceme, aby do domů byli sestěhováni problémoví lidé,“ zdůraznila Tomková.

V Jirkově se rozhoduje o bývalé kuželně

V Jirkově radnice kvůli strachu ze vzniku ubytovny pro změnu uvažuje o koupi opuštěného objektu v ulici U Stadionu, kde dřív fungovala kuželna a restaurace.

„Máme signály, že o nemovitost mají zájem firmy, které by tu chtěly zřídit ubytovnu,“ přiblížila místostarostka Dana Jurštaková s tím, že by to nemusel být problém, protože v patře budovy jsou hotelové pokoje.

Případná ubytovna poblíž sídliště by vedení města vadila. „Na lokalitu a především na lidi, kteří tu žijí, by to mělo špatný dopad. Proto chceme jejímu vzniku zabránit,“ poznamenala Jurštaková.

Město proto jedná s realitní kanceláří, která budovu nabízí, o koupi.

„Úvaha je taková, že bychom ji následně nechali zbourat a v místě by mohlo vzniknout parkoviště pro místní obyvatele se zelení,“ dodal starosta Radek Štejnar.

Objekt je starý přibližně čtyřicet let a v posledních zhruba osmi letech nevyužívaný. Komplex proto pomalu chátrá – střecha je poškozená a dovnitř zatéká.

Radnice si nechala zpracovat znalecký posudek, odborný odhad ceny nemovitosti zní na tři miliony korun. O tom, na jakou cenu Jirkov nakonec přistoupí, budou rozhodovat zastupitelé na svém zasedání dnes.