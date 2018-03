VIDEO: Technici vynášeli na meteorologický stožár tunový box na přístroje

Co to je aerosol Jde o směs malých tuhých nebo kapalných částic rozpuštěných v plynu. V tomto případě je tím plynem vzduch. „Částice mohou mít průměr od řádu nanometrů až po stovky mikronů. Všechny je dýcháme, ale neuvědomujeme si to,“ doplňuje Norbert Serfozo z Ústavu výzkumu globální změny Czechglobe. Aerosoly mají dost často zajímavé chemické složení. Na relativně velký povrch dokážou vázat další látky, které ve vzduchu potkávají. „Kdyby nebyly aerosoly, tak by tu dnes lidstvo nebylo. S jejich pomocí vznikají třeba dešťové kapky,“ doplnil pro lepší představivost vědec.