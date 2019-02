Zubaři před důchodem nemají mimo velká města náhradu, mladí jdou za lepším

Zubnímu lékaři Liboru Bačkovskému je 60 let a desítky let provozuje v téměř desetitisícovém Hlinsku zubní ordinaci. Než půjde na zasloužilý odpočinek, rád by se ještě čtyři až pět let udržel. Kdo potom převezme jeho 1 900 pacientů, nikdo neví. A to je z celkem pěti zubních lékařů ve městě prakticky nejmladší.

„Jedna lékařka odešla do důchodu, druhý lékař zemřel a nám tady chybí alespoň jeden, ideálně dva kolegové. Přitom ve Skutči, kam musejí z Hlinska mnozí za doktorem dojíždět, mají na poloviční počet obyvatel stejný počet lékařů jako v Hlinsku,“ říká Bačkovský.

Sám musel za poslední rok odmítnout přes stovku pacientů. „Čekací doba by se nám protáhla z měsíce na čtvrt roku, a to už není únosné. Kdybych tady jako instrumentářku neměl manželku, žádná sestřička by to nevydržela a dala by výpověď,“ přibližuje Bačkovský současnou situaci na venkově a s nadsázkou ji přirovnává k válečné stomatologii.

Jak problém se zubaři řeší ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo loni vypsalo další dotační program pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Stomatologové tam mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek až do výše 1,2 milionu korun na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Na program je ze státní kasy vyčleněno přes sto milionů korun.



Že je dostupnost zubní péče v Pardubickém kraji na chvostu v mezikrajském srovnání, ukazují i čísla statistiků. Zatímco v Praze se jeden zubař stará v průměru o 772 pacientů, v kraji má průměrně v kartotéce 1 856 pacientů, což je třetí nejhorší výsledek hned za Ústeckým a Středočeským krajem.

Nepříznivě na Chrudimsku vychází i průměrný věk zubařů, ten předdůchodový je nejvyšší právě zde, naopak absolventů stomatologických fakult a lékařů kolem čtyřicítky je tu nejméně.

Problém však mají i v třetím největším městě v kraji. „Spoustu zubařů máme v důchodovém a předdůchodovém věku. Nedávno jeden z nich zemřel a máme problém, že stávající zubaři nemají kapacity přebrat stávající pacienty. Lidé musejí dojíždět za lékaři do Litomyšle, dalších okolních měst, ale i do Brna,“ říká starosta Svitav David Šimek.



Lákadlem není ani byt

Nalákat nové zubaře do sedmnáctitisícových Svitav nepomáhá ani benefit ve formě bytu a prostoru pro ordinaci.

„Přes náš odbor sociálních věcí jsme se spojili se svitavskými zubaři a přes časopis České stomatologické komory jsme si nechali uveřejnit inzerát, kde nabízíme pro nového zubaře byt a ordinaci ve Svitavách. Zatím se nikdo neozval,“ poznamenává k zoufalé situaci starosta.



Počty absolventů zubního lékařství jsou přitom oproti devadesátým rokům více než dvojnásobné. Z průzkumu projektu Česko v datech vyplývá, že dnešní průměr se drží kolem 250 vystudovaných zubařů ročně.

Podle dat České stomatologické komory v posledních letech bez náhrady skončili zubní lékaři také v Cholticích, Rohovládové Bělé a na krajském úřadě skončila nedávno i kartotéka jedné lékařky z Pardubic.

Přesto je situace v samotných Pardubicích, kde má lékař v kartotéce průměrně 1300 pacientů, diametrálně odlišná. A důvody jsou podle Romana Benáka, tiskového tajemníka České stomatologické komory v Pardubickém kraji a majitele specializovaného stomatologického pracoviště v Pardubicích, jasné.

Mladí absolventi upřednostňují specializovaná stomatologická pracoviště před venkovskými ordinacemi se spartánským vybavením s nanejvýš malým rentgenem z prostého důvodu.

Pojišťovny nejdou podle komory s dobou

„Skončila doba, kdy si měli absolventi problém sehnat praxi, dnes si pracoviště vybírají. Technologie, přístroje a materiály, na kterých je postavena dnešní výuka mladých lékařů, se ve stomatologii za poslední léta posunuly úplně jinam. Vývoj jde dopředu a o amalgámových plombách nebo obyčejné protéze vědí, že to není pro pacienty cesta,“ říká Roman Benák.

„Bohužel úhrady pojišťoven s tím nepočítají. Příkladem je bílá plomba, kterou si musí pacient hradit sám. Pacienti na to bohužel na venkově příliš neslyší a nechce se jim z peněženek vytahovat peníze navíc,“ odůvodňuje pardubický lékař rezervovaný přístup mladých kolegů k venkovským oblastem.