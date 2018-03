Kamiony nemají kde parkovat. Překáží a ničí dlažbu a lampy

„Na cestě do Prahy napočítáte parkoviště pro kamiony na prstech jedné ruky. Kamiony pak parkují po městech v podstatě kde se dá. Firmy chtějí, abychom parkoviště stavěli my, protože dávají práci našim lidem, ale na to nemáme,“ zdůraznil Tomáš Hocke.

Turnov zakázal parkování na neplacených místech

Město loni na popud obyvatel zakázalo kamionům parkovat jinde, než na soukromých placených parkovištích. Nejvíc kamionů stálo v ulici u turnovského autobusového nádraží. Lidé si stěžovali na hluk i zablokované ulice. Dnes se plní i průmyslová zóna Vesecko.

„Je pravda, že stát na odstavná parkoviště trošku pozapomněl. Chceme s tím ale něco dělat,“ odvětil ministr Dan Ťok.

Podle něj je situace horší kvůli tomu, že v Německu platí zákaz týdenního odpočinku řidičů kamionů na tamních parkovištích. Ti, co mohou, proto dojedou do České republiky.

„Zhoršují tím situaci na existujících parkovištích. Jednou z možností je, že i my zakážeme kamionům z ostatních zemí odpočívat u nás,“ uvedl ministr Ťok.

Parkoviště pro kamiony v Hrádku nebude

Potíž při plánování staveb odstavných ploch je mimo jiné v tom, že stát má omezené možnosti v odkupu pozemků. I kvůli tomu před časem padl projekt stavby parkoviště v bezprostřední blízkosti státní hranice v Hrádku nad Nisou. Mělo vzniknout v místě, kde je podle územního plánu průmyslová zóna.

„Jednal jsem s ŘSD, ale nedohodli jsme se. Město by pozemek muselo prodat za třetinovou cenu, než je cena podle znaleckého posudku,“ řekl starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

„Obecně řečeno, při výkupu pozemků máme prováděcími normami přesně stanoveno, kolik můžeme nabídnout,“ zmínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Porůznu odstavené kamiony trápí také Liberec. Lidé si stěžují i na policii. Zrovna včera hlídka vyjížděla ke kamionu zaparkovanému v Polní ulici u pavlovického Kauflandu. Při výjezdu z parkoviště řidiči špatně viděli na silnici.

„Řešíme to jako přestupek. Jenže jeden kamion odjede a druhý přijede. Je to věčný boj,“ nastínil Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie. „Od Turnova až na hranici není pořádné parkoviště pro kamiony,“ poznamenal Vlastimil Malý. V Hrádku řidiči kamionů odpočívali i v zálivech určených pro policejní kontroly. Policisté tam museli dát značky.

Kamiony ničí dlažbu a lampy

Kamiony pravidelně vyhání i prodejna Decathlon ze svého parkoviště. „Ničí nám dlažbu, poškodily lampy. Kamiony vyháníme každý týden tak třikrát, i když jsme tam dali zákaz vjezdu autům nad tři a půl tuny. Často jsou to cizinci a domluva s nimi je těžká. V Německu by si to nedovolili,“ uvedl provozní prodejny Vojtěch Benedikt.

Podle mluvčího Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martina Felixe chybí v zemi podél dálnic dva tisíce odstavných ploch, další tisíce na jiných místech.

„Kamioňáci musejí dodržovat v rámci mezinárodní silniční dopravy pravidelné silniční přestávky. Jsou vystaveni dilema, jestli ji vykonat, nebo zastavit tam, kde se to nemá. Malý počet parkovišť je problém v celé Evropě, ale u nás je to extrémní. Bohužel se to nezlepšuje,“ upozornil Martin Felix.