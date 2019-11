Hrávali pro třicet dětí, teď Štístko a Poupěnka vyprodávají sály

Zpívající dvojice, která cílí především na předškoláky, před pár dny přivedla do libereckých Lidových sadů 400 návštěvníků.

„Ještě před rokem a půl jsme hráli pro třicet dětí ve školce, oblékali jsme se v kumbále nebo koupelně a teď na nás přijde i 600 lidí,“ neskrývá nadšení pětadvacetiletá Barbora Waschingerová, která představuje vílu Poupěnku. Parťáka jí dělá motýlek Štístko v podání čtyřiadvacetiletého Lukáše Kunze.

Jejich hity Jojojo, nenene, Vlk a kůzlátka nebo Čert a Káča dnes znají statisíce dětí. Dvojice se přitom poznala až díky tomuto projektu. „Na Slovensku působí Smejko a Tanculienka a stejná rodinná firma se rozhodla udělat něco podobného v Česku, protože tady nic takového nebylo. Přijeli sem, udělali konkurz a vybrali nás,“ popisuje vznik Štístka a Poupěnky Waschingerová.

Když se dítě nudí, začne brečet

Autorem všech písní je Jaroslav Mottl, který píše i pro slovenskou dvojici. Texty bývají výchovné a učí děti jíst zdravě, cvičit nebo používat „kouzelná slůvka“ jako prosím nebo děkuji. Waschingerová s Kunzem však musí během vystoupení dobře volit, jak s dětmi zacházet.

„K malým dětem by se měl člověk chovat jako k dospělým. Samozřejmě s nimi nebudete řešit svoje problémy a další věci, kterým nebudou rozumět. Ale zároveň z nich nemůžete dělat hlupáky. Dítě je velice vnímavé. Když na něho budete šišlat, tak mu to bude nepříjemné,“ popisuje Kunz, který vystudoval herectví.

Může tak srovnávat, čím se dětský divák liší od dospělého. „Když se dospělý člověk v divadle nudí, tak usne nebo začne cucat bonbon. Když se nudí dítě, začne brečet, řvát. Ale naopak se zase víc otevře představení, emocím, které má kolem sebe, a víc si to užije po svém.“

V Česku chybí konkurence

Podle Waschingerové je navíc z obou interpretů cítit, že mají děti skutečně rádi. „Rodiče ocení, že nejsme někdo, kdo to dělá jen z nějakého kalkulu. Že to děláme rádi a dáváme do toho srdce.“

Svůj úspěch si dvojice vysvětluje především tím, že nic podobného v České republice dosud nebylo. „Nechci, aby to znělo namyšleně, ale není tu téměř žádná konkurence. Je tady famózní Michal Nesvadba, ale ten dělá něco úplně jiného,“ zmiňuje Kunz a Waschingerová dodává, že i na klipech je vidět spousta práce a kvalitní produkce.

Ani sláva oběma mladým umělcům prý zatím nestoupla do hlavy. „Jakmile nemáme kostýmy, jsme neviditelní,“ zakončuje Waschingerová, kterou podporují její nejbližší. „Celá rodina je strašně pyšná. Nejvíc moje malá neteř, která má tetu Poupěnku!“